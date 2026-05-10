“Audiovestibologia 2026”: A Catanzaro il congresso sulla gestione integrata delle emergenze in otorinolaringoiatria e audiologia

– Si terrà venerdì 15 maggio, presso l’Auditorium dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, il prestigioso congresso nazionale “Audiovestibologia 2026: Gestione Integrata delle Emergenze in Otorinolaringoiatria e Audiologia”.

L’evento, che vedrà come Presidente il Prof. Giuseppe Chiarella, Direttore dell’U.O.C. di Audiologia, Foniatria e Vestibologia dell’A.O.U. R. Dulbecco, si propone di delineare percorsi diagnostico-terapeutici d’avanguardia per la gestione delle acuzie del distretto testa-collo. Sotto la direzione del Prof. Chiarella, il coordinamento scientifico sarà curato dal Prof. Pasquale Viola e dal Dott. Vincenzo della Peruta. Il programma integrerà le più moderne competenze dell’otorinolaringoiatria e dell’Audiologo-Foniatra in un’ottica innovativa e multidisciplinare.

Il congresso sarà caratterizzato da una spiccata attenzione verso la valorizzazione dei giovani specialisti, considerati figure chiave per l’evoluzione dei protocolli clinici e della ricerca. A testimonianza di questo impegno, l’evento godrà dei prestigiosi patrocini del GOS (Gruppo Giovani Otorinolaringoiatri) e del GIAF (Giovani Italiani Audiologi e Foniatri). Questa sinergia sarà fondamentale per favorire un confronto dinamico e costruttivo tra i massimi esperti del settore e le nuove leve della medicina specialistica.

Il percorso scientifico

Il dibattito si articolerà attraverso quattro sessioni critiche:

Urgenze Respiratorie: focus sulla gestione delle vie aeree superiori e sull’impiego dell’ecografia point-of-care (POCUS) in ambito pediatrico.

focus sulla gestione delle vie aeree superiori e sull’impiego dell’ecografia point-of-care (POCUS) in ambito pediatrico. Emergenze Emorragiche: analisi di scenari complessi, dalle epistassi alla “Carotid Blowout Syndrome” nel paziente oncologico.

analisi di scenari complessi, dalle epistassi alla “Carotid Blowout Syndrome” nel paziente oncologico. Urgenze Flogistico-Ascessuali: approfondimenti sulla stewardship antimicrobica e sulla gestione delle suppurazioni profonde del collo.

approfondimenti sulla stewardship antimicrobica e sulla gestione delle suppurazioni profonde del collo. Urgenze Audiovestibolari: una tavola rotonda dedicata a ipoacusia improvvisa, deficit vestibolare acuto e alle applicazioni dell’intelligenza artificiale.

Eccellenza e Formazione

L’incontro, che assegnerà 6 crediti ECM, vedrà la partecipazione di una Faculty d’eccellenza proveniente dai principali poli ospedalieri e universitari d’Italia. L’obiettivo della Presidenza sarà quello di consolidare protocolli che fungano da validi strumenti operativi per la gestione delle emergenze in ambito otorinolaringoiatrico e audiologico-vestibolare, garantendo al paziente la massima tempestività e accuratezza nelle cure.

Per info:

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