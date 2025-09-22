Cosenza, migliaia in piazza per Gaza: corteo blocca lo svincolo autostradale

Circa 5.000 persone, secondo le stime, hanno partecipato a Cosenza allo sciopero generale in sostegno della popolazione di Gaza e dei membri della Global Sumud Flotilla

COSENZA – Circa 5.000 persone, secondo le stime, hanno partecipato a Cosenza allo sciopero generale in sostegno della popolazione di Gaza e dei membri della Global Sumud Flotilla. Il corteo ha attraversato le vie del centro città scandendo lo slogan “no alla guerra”.

L’Usb, organizzazione sindacale promotrice della manifestazione, ha ribadito la sua richiesta di fermare la guerra in Palestina, si è dichiarata contraria al riarmo e propone di destinare i fondi pubblici a sanità, istruzione e servizi sociali. “La Calabria ha dimostrato da che parte stare”, ha commentato Stefano Catanzariti dell’Usb Cosenza.

Il traffico cittadino è stato fortemente rallentato a causa del blocco di alcune arterie principali. Al momento, il corteo – cui partecipano anche molte famiglie – ha raggiunto lo svincolo autostradale di Cosenza Sud sull’A2 del Mediterraneo. L’Anas ha chiuso temporaneamente la circolazione su indicazione della polizia, come misura precauzionale, poiché i manifestanti si sono radunati sulle strade di accesso allo svincolo.