Cristiano De André conquista il pubblico di Piazza XV Marzo a Cosenza

COSENZA – Nei giorni scorsi ha avuto luogo presso l’Arena Rendano, uno degli eventi più attesi dell’estate musicale calabrese: “De André canta De André – Best Of Estate 2025”. Un concerto che ha emozionato e coinvolto per circa due ore una platea variegata, composta da appassionati di tutte le età, accorsi per celebrare la grande eredità musicale del Faber.

La serata si è aperta con “A çimma”, brano in dialetto genovese tratto dall’album Le Nuvole (1990). Un’introduzione potente e simbolica, che ha subito impostato il tono dell’intera esibizione: un omaggio sentito e intenso al padre, Fabrizio De André, attraverso l’interpretazione di capolavori come Creuza de mä, Bocca di Rosa, Il pescatore, La canzone di Marinella e brani dall’album Anime Salve.

Particolarmente toccante il momento in cui Cristiano De André ha invitato il pubblico a unirsi in un minuto di silenzio in memoria delle vittime del conflitto in Palestina. Un gesto di profonda umanità che ha preceduto l’invito al pubblico di condividere il “batti cinque” – un segno di pace, affetto e comunione.

Il concerto ha saputo coniugare la musica con importanti temi sociali, ponendo l’accento sull’amore verso gli ultimi, gli emarginati e le vittime dell’oppressione. Cristiano ha ribadito con forza il suo no ad ogni forma di guerra, trasformando il palco in uno spazio di riflessione oltre che di celebrazione artistica.

Il successo dell’evento conferma come la poesia di Fabrizio De André continui a parlare al cuore delle persone, smuovendo coscienze e unendo generazioni. Un’eredità che Cristiano ha saputo raccogliere con rispetto, passione e autenticità.

Maurizio Logozzo