Hair Lab, il sogno di Orlando Russo diventa realtà

Ci sono sogni che restano chiusi in un cassetto. E poi ci sono quelli che, a un certo punto, diventano troppo grandi per non prendere forma. È il caso di Hair Lab, il nuovo salone di Orlando Russo, che aprirà ufficialmente le sue porte domenica 10 maggio alle ore 17:30, in Via Matteotti a Rende.

Uno spazio pensato per accogliere, valorizzare e trasformare ogni cliente attraverso un’esperienza autentica. Hair Lab prende vita, infatti, da una visione chiara: accoglienza, cura e trasformazione.

Per Orlando, quella dell’hair-stylist non è mai stata soltanto una professione, ma una vera e propria vocazione che lo accompagna sin da bambino. «I capelli sono la mia tela», racconta, descrivendo il legame profondo con il suo lavoro.

Con quasi 14 anni di esperienza nel settore a soli 27 anni, Orlando ha costruito un percorso professionale solido, arricchito da una formazione accademica certificata come acconciatore uomo-donna e numerosi corsi di aggiornamento.

Un traguardo ancora più significativo se si considera la scelta, tutt’altro che scontata, di investire sul proprio territorio, trasformando un sogno in un progetto concreto e ambizioso.

«Ciò che più mi riempie d’orgoglio è la fiducia che le clienti scelgono di riporre in me. Sono i loro sorrisi che mi spronano a crescere e perfezionarmi sempre di più. Questa inaugurazione non è solo l’inizio, ma il risultato di tutto ciò che c’è stato prima, delle paure superate, dei sacrifici e della voglia di non mollare mai».

Hair Lab si presenta come una realtà contemporanea, con trattamenti innovativi e consulenze personalizzate.

L’appuntamento è per domenica: il resto è tutto da scoprire.

Elvira Sangineto