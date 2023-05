A Bisignano la tappa ‘Jewish Calabria’: in mostra l’opera di un internato a Tarsia

BISIGNANO (CS) – Il prossimo mercoledì 31 maggio si svolgerà a Bisignano, in provincia di Cosenza, il IV convegno del percorso “Jewish Calabria” che prevede una serie di eventi per promuovere le Giudecche e i beni culturali ebraici della regione. Come è noto, il comune di Bisignano, guidato dal sindaco Francesco Fucile, ogni anno dà vita al “Palio di Bisignano” a cui partecipano varie contrade tra i quali proprio il rione ‘Giudecca’ dove per centinaia di anni risiedette una operosa comunità ebraica perfettamente integrata fino a quando fu costretta ad abbandonare il borgo del cosentino per effetto di un famigerato editto di espulsione che coinvolse tutto il Regno di Napoli.

Al convegno “Jewish Calabria” di Bisignano del prossimo 31 maggio parteciperanno diverse personalità ed esponenti del mondo ebraico italiano e non solo tra cui il vice presidente dell’UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane) Giulio Disegni. L’evento sarà aperto al pubblico e si svolgerà presso la sede del Consiglio Comunale e per l’occasione verrà eccezionalmente esposto il dipinto “Il Martirio di San Bartolomeo”. L’opera fu realizzata dall’artista ebreo cecoslovacco Michel Fingesten, internato nel Campo di Concentramento di Ferramonti di Tarsia e morto nel 1943 in seguito ad un attacco di appendicite. Fingesten, nonostante la terribile esperienza dell’internamento, sviluppò con la Calabria un rapporto di amore che si tradusse in opere d’arte straordinarie concepite proprio in questa terra. Il ‘Martirio’ è una di queste opere ed è attualmente custodito all’interno del Museo Diocesano di arte sacra di Bisignano. Il giorno del convegno verrà trasferito e potrà essere ammirato per qualche ora presso il Palazzo Municipale nel rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie.