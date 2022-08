Acri incorona Rkomi: suo il premio per il miglior album di Fatti di musica 2022

ACRI (CS) – Rkomi – nome d’arte anagrammatico per l’ipnotico rapper e cantautore milanese Mirko Manuele Martorana – infiamma il pubblico dell’Anfiteatro comunale di Acri facendo salire la temperatura di una serata agostana non proprio caldissima.

Circa 4000 i biglietti venduti in tutta la regione per l’unico concerto in Calabria dell’artista, fra i più apprezzati a Sanremo 2022 e neo giudice di XFactor. Migliaia i fan provenienti da tutta la Regione – arrivati nel centro presilano già dal primo pomeriggio e anche in pulman – per l’ultimo appuntamento in ordine cronologico della 36esima edizione di “Fatti di Musica”, lo storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che proseguirà con il concerto di Irama del 20 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella e quello di Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici, del 25 agosto allo Stadio Guido d’Ippolito di Lamezia Terme.

Il concerto di Rkomi ad Acri, praticamente sold out, è come si ci aspettava che fosse: energico e travolgente: il rapper, che si esibisce come ormai da prassi per lo più a petto nudo, canta le sue hit accompagnato dall’inizio alla fine dal suo pubblico scatenato e composto non solo da giovanissimi.

A margine della serata, Rkomi è stato premiato con il Riccio d’Argento del celebre orafo Gerardo Sacco, il prestigioso oscar del festival, nella sezione dedicata alla “Migliore Nuova Musica d’Autore Italiana” per il “Miglior Album”. L’album “Taxi Driver” infatti, già il più acquistato nel 2021, oltre che il più ascoltato dello stesso anno su Spotify, è in vetta alle classifiche dei più venduti anche quest’anno (e anche nella nuova versione “Taxi Driver +”). Un progetto discografico da record che ha ottenuto ben sei dischi di platino, l’equivalente di 300mila copie vendute!

E sono quindi applausi e riconoscimenti per l’unica tappa calabrese dell’ “Insuperabile Summer Tour 2022” di Rkomi, organizzata in collaborazione con la Dedo Eventi di Alfredo De Luca, direttore della struttura, ed il Patrocinio del Comune di Acri.

Una serata che ha ricordato a tutti una volta di più le grandi potenzialità dell’anfiteatro comunale, il più grande teatro all’aperto calabrese, e le potenzialità di Acri che ieri sera ha ospitato uno dei più grandi concerti estivi dell’estate calabrese.