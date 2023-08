Amantea Comics, in arrivo il festival dedicato alla cultura del fumetto

In arrivo in agosto le mostre della sesta edizione del festival dedicato alla cultura del fumetto in memoria di Stefania Mari

AMANTEA (CS) – Amantea Comics…Who? l’evento calabrese dedicato alla condivisione della cultura pop e fumettistica, ideato nel 2018 e organizzato stabilmente nella città di Amantea nel ricordo della concittadina Stefania Mari, si svolgerà nella città di Amantea nelle giornate del 19 e 20 agosto 2023, tra il Campus Temesa ed altri luoghi della città.

Il momento culturale e artistico di questa edizione è rinforzato ulteriormente dall’allestimento di mostre dedicate non solo nel centro di Amantea.

Il festival quest’anno rappresenta esso stesso il concetto del quale parla: dall’inizio di agosto l’evento si snoderà per plurime vie spazio-temporali, finendo per distribuirsi sino a San Pietro in Amantea nei locali del Centro Espositivo Arte Orafa Calabrese, dove dal 6 al 24 agosto si svolgerà la mostra “MEDIOEVO: storia, storie e mito a fumetti” in collaborazione con il Cosenza Comics and Games e il Comune di San Pietro in Amantea, e grazie anche al WOW Spazio Fumetto – Museo del fumetto Milano, la Fondazione Franco Fossati e la Pro Loco di San Pietro in Amantea. La mostra racconta attraverso tavole originali a fumetti, riproduzioni di armi e armature, manifesti e tanto altro un periodo storico fondamentale, sia attraverso i punti che permettono di comprendere meglio un millennio di Storia, sia attraverso i miti e le leggende ancora amatissime ai giorni nostri, dal Sacro Graal a Re Artù fino a Robin Hood passando, ovviamente, per il falso mito della Terra piatta. Sarà possibile ammirare una selezione di tavole originali di grandi autori del fumetto italiano: da Sergio Toppi a Dino Battaglia. L’inaugurazione della mostra domenica 6 agosto a partire dalle ore 19.00 sarà accompagnata da un momento a tema medievale dalla compagnia di danza Al Mantiah Ballet e da un’estemporanea di pittura di Gianluca De Grazia.

Ancora negli spazi del suggestivo “Centro Espositivo Arte Orafa Calabrese” si svolgerà il 9 agosto alle ore 21.00 la presentazione del libro fantasy Le ombre di Samhain: Save the Last Magic Vol. 1 alla presenza dell’autrice Alessia Caruso (Lexa Carson).

Dall’11 al 18 agosto presso il suggestivo cortile del Convent Centre di Amantea, sarà possibile visitare la mostra “RIVIAGGI: il viaggio spazio-temporale tra fotografie e illustrazioni” in collaborazione con l’associazione RiScatto Fotografico Amantea.

“Visivamente ogni nostra foto racconta luoghi, persone, una storia passata e fermerà quell’istante, quel momento nel tempo per sempre, e per finire anche il soggetto che occuperà lo spazio della nostra foto può raccontare un viaggio spazio temporale.”

Tiziano Grillo, RiScatto Fotografico Amantea

Dalle 19.30 alle 22.30 dall’11 al 18 agosto sarà possibile visionare gli scatti fotografici a tema viaggio spazio-temporale e le opere partecipanti al contest per artisti bandito da Amantea Comics dal titolo WHO’S THE ARTIST? i cui vincitori saranno annunciati in occasione della chiusura del festival il 20 agosto al Campus Temesa.

La mostra intende essere occasione preziosa per valorizzare la creatività e l’estro dei fotografi di Amantea e degli artisti che da tutta Italia hanno inviato illustrazioni a tema viaggio spazio-temporale.

Tutte le mostre sono a ingresso gratuito.

Il programma definitivo di AMANTEA COMICS…WHO? verrà divulgato sui canali social e sul sito web ufficiale dell’evento.