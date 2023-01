La Iena Max Angioni fa il tutto esaurito a Rende

RENDE (CS) – Il comico Max Angioni fa registrare il quarto sold out consecutivo per il Rende Teatro Festival, rassegna teatrale patrocinata dalla Regione Calabria e dal Comune di Rende e che si inserisce nella kermesse del Tirreno Festival.

Angioni, che tra pochi giorni vedremo al fianco di Belen Rodriguez alla conduzione del programma televisivo Le Iene, ammalia e diverte un vasto pubblico accorso da tutta la regione Calabria per assistere al suo show andato in scena ieri sera al CineTeatro Garden di Rende, anche perché si è appena appreso della sua conduzione di punta su Italia Uno, al posto di Teo Mammuccari.

L’artista si è raccontato a tutto tondo, tracciando la sua carriera professionale, giovane quanto lui ma certamente costellata da tante soddisfazioni inaspettate. Sì, proprio inaspettate poiché racconta di sè come di un vero e proprio “miracolato”, accezione che ha ispirato il titolo del suo spettacolo teatrale.

Dagli esordi in televisione con Italia’s got Talent a LoL, il programma di Fedez in cui era vietato ridere nonostante le gag esilaranti dei più grandi comici imponessero l’esatto contrario.

Un pubblico divertito e partecipativo, quello giunto da tutta la Calabria: chi scoppiava in una fragorosa risata toccava poi mettersi in piedi. Alzarsi davanti a tutti.

Il giovane Angioni riceve, dal direttore artistico Alfredo De Luca e dall’assessore Comunale di Rende Fabrizio Totera, a fine spettacolo, il premio come miglior artista emergente.

Grazie al patrocinio della regione Calabria che il Tirreno Festival amplia il cartellone degli eventi che interesserà i teatri della Calabria, con super ospiti come BeppeGrillo, Andrea Delogu, Lino Guanciale, Gió Di Tonno che sostituirà lo spettacolo di Leo Gullotta.