La TV della Repubblica Ceca in Calabria per un programma

CROTONE – Si è tenuta presso il Laboratorio Lucchetta a Cirò Marina la registrazione del programma “Manu e Matteo in viaggio” trasmesso sulla Ceska Televize, la TV di stato della Repubblica Ceca (equivalente a Rai Uno). Il popolare programma, giunto alla terza edizione, prevede 10 puntate che andranno in onda in prima serata.

Le prime due serie da settembre a novembre 2019 e 2020 hanno avuto uno share di 1 milione di telespettatori, tenendo conto che la popolazione della Repubblica Ceca è di 10 milioni di abitanti. I due conduttori sono Emanuele Ridi e Matej Ruppert. Il primo è un cuoco italiano che dirige due ristoranti molto conosciuti nel centro di Praga, già protagonista di varie trasmissioni sulle reti televisive ceche. Il secondo è un cantante ceco, frontman del gruppo Monkey Business.

Entrambi sono personaggi dal grande appeal per i telespettatori del posto. I due presentatori viaggiano alla scoperta delle bellezze e delle bontà italiane. Antonio Lucchetta ha accolto gli illustri ospiti nella location del Laboratorio dove si è svolta prima una piccola dimostrazione della salatura dei pesciolini pepati. Successivamente la Maccaroni Chef Academy del CEO Manager Dott. Corrado Rossi – sempre attenta alla valorizzazione e promozione delle eccellenze della nostra regione – grazie all’opera dello Chef Roberto Spizzirri ha saputo esaltare il prodotto appena preparato con un piatto semplice e dal sapore tradizionale – Spaghetti con pesciolini e mollica di pane croccante. Oltre al Laboratorio Lucchetta e le sue produzioni apparirà anche il territorio di Cirò Marina, un elogio prestigioso per un territorio ricco di tradizione e peculiarità.