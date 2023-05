Lino Guanciale chiude la grande stagione del Rende Teatro Festival

Un’edizione dai grandi numeri, vetrina di successo che sostiene la Fondazione Lene Thun

Il prossimo 29 maggio sarà il celebre attore Lino Guanciale, con lo spettacolo “Non svegliate lo spettatore”, a chiudere la quarta edizione del “Rende Teatro Festival”, diretta da Alfredo De Luca.

Il celebre attore porterà in scena la vita e le opere dello scrittore Ennio Flaiano, ma anche altri capolavori della cinematografia italiana.

Lo spettatore sarà guidato in un viaggio senza tempo, in cui rivedrà attuali personaggi di grande caratura – oggi quasi dimenticati – della letteratura, del cinema e del teatro italiano; questo viaggio non possiede soltanto sfumature storico-artistiche ma pullulerà di moniti ed insegnamenti per fronteggiare le sfide quotidiane dell’esistenza umana.

Le scene saranno accompagnate dal commento musicale di Davide Cavuti, lo spettacolo è a sostegno della Fondazione Lene Thun, che offre attività di volontariato e laboratori di ceramico-terapia ai bambini dei reparti di Oncologia Pediatrica di tutta Italia. “Sostenere una causa così importante, mi riempie il cuore di gioia e conferisce alla rassegna teatrale una particolare componente umana: non solo i miglior show proposti lungo tutto lo stivale, ma anche una campagna di sensibilizzazione su una tematica che merita i riflettori sempre accesi”, dichiara il direttore De Luca, già impegnato nella prossima programmazione che sarà inaugurata dal duo comico più ricercato del momento, Pio e Amedeo, mentre si gode i successi degli spettacoli sold out della stagione attuale: Angelo Duro, Enrico Brignano e il doppio spettacolo, Max Angioni, Francesco Procopio, Elena Sofia Ricci, Beppe Grillo, Francesco Paolantoni, Gió di Tonno, Andrea Pucci, Andrea Delogu.

Esibizioni anche fuori abbonamento, che hanno fatto registrare numeri importanti e particolare apprezzamento del cartellone proposto.