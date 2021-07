Muranum Prosa e Note, Galatone e gli Arteteca a Morano chiudono la rassegna

MORANO CALABRO (CS) – Entra nel vivo la rassegna “Muranum Prosa e Note“, organizzata dall’Associazione Allegra Ribalta, che porterà a Morano Calabro attori di fama internazionale.

Dopo l’apertura con la lirica del “Bel canto Ensemble“, rigorosamente nel teatro “Massimo Troisi” e nel rispetto delle norme anti contagio, è stata la volta della commedia malinconica e divertente di Marco Simeoli per poi concludere la prima parte del cartellone con i padroni di casa, la compagnia Allegra Ribalta che ha portato in scena una commedia del repertorio classico della risata partenopea, ‘O Scarfalietto di Eduardo Scarpetta.

Da giovedì 15 luglio, invece, la rassegna si sposta all’aperto, precisamente negli spazi del campo sportivo “G. Scorza”, per consentire a molti più spettatori di godere della magia del teatro sotto le stelle con gli spettacoli forse più attesi.

Ad aprire la seconda parte della rassegna, realizzata in collaborazione con l’Ente comunale e la ProLoco cittadina, giovedì 15 luglio, sarà l’Orchestra di Fiati di Morano Calabro, in un concerto sinfonico previsto per le 21.30.

Venerdì 16 luglio, invece, sempre alle ore 21.30, arriverà Graziano Galatone, il celebre e amato Febo del cast originale di “Notre Dame de Paris”, musical dei record e capolavoro, tra gli altri, di Riccardo Cocciante. Ma anche il Renzo Tramaglino de “I promessi sposi – Opera Moderna” di Michele Guardì o il Mario Cavaradossi di “Tosca. Amore disperato” di Lucio Dalla. Galatone porterà in scena il suo spettacolo “Se stasera sono qui“, un viaggio nella musica italiana più bella, dagli anni ’60 ad oggi. Un concerto ma anche uno show unico condotto dallo stesso attore.

Per concludere il cartellone, sabato 17 luglio alle ore 21.30, saranno gli Arteteca con “Cabaret“. Una chiusura col botto grazie alla divertentissima coppia comica direttamente da “Made in Sud”, famoso programma in onda Rai2. I due, compagni nel lavoro e nella vita, porteranno a Morano Calabro gli sketch più divertenti sulla vita di coppia ed i rapporti non sempre idilliaci con i familiari.

Le ultime tre date sono tutte ad ingresso gratuito.