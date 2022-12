Rende Teatro Festival, aspettando Brignano è boom di abbonamenti

RENDE (CS) – “Posso dire con soddisfazione che abbiamo superato i 300 abbonamenti…”. La notizia arriva da chi ha letteralmente inventato la stagione teatrale a Rende“, il “Rende Teatro Festival”, appunto. Il giovane Alfredo De Luca oltre ad aver dato la notizia alla stampa tiene a ringraziare “tutti quelli che hanno creduto in una kermesse che anno dopo anno cresce e dopo la pandemia e’ un risultato meraviglioso”. Più di 300 abbonati ad una serie di spettacoli che ripartiranno dal mese di gennaio e che hanno come location il cinema- teatro Garden.

Il “Rende teatro festival” patrocinato dall’amministrazione comunale di Rende ha iniziato a riscaldare i motori con lo spettacolo di Angelo Duro (fuori abbonamento) che ha fatto registrare un sold out clamoroso con biglietti andati a ruba fin dall’inizio della vendita. Con questi numeri “Rende Teatro Festival” si conferma sempre di più una realtà non solo dell’area urbana ma anche regionale. Un punto di riferimento per chi ama il teatro e vuole trascorrere serate di qualità.

IL RICCO CARTELLONE

Si parte con lo spettacolo di Brignano che arriva a Rende la sera dell’8 gennaio e farà il bis il giorno dopo con una replica alle 17 del pomeriggio. In abbonamento oltre Brignano il 16 febbraio sul palco del Garden salirà Francesco Procopio con la commedia “non ci resta che…ridere”, il 7 marzo sarà la volta di Elena Sofia Ricci con lo spettacolo “Dolce ala della Giovinezza”, il 16 marzo Francesco Paolantoni con “ O…tello o…io!” e il finale e’ tutto di Andrea Pucci che con due serate farà esplodere di risate un pubblico che ormai conosce bene Andrea Pucci. Per lui il calendario porta in rosso le serate del 25 e del 26 febbraio. Fuori abbonamento il 27 gennaio invece c’è’ da segnalare lo spettacolo atteso di Max Angioni.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Rende.