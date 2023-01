Rende Teatro Festival, Enrico Brignano fa il tutto esaurito per l’unica data in Calabria

RENDE (CS) – Doppietta esclusiva al Rende Teatro Festival per lo showman più amato dagli italiani

Il 2023 calabrese parte con la “settimana Brignano”. L’attesa si fa grande per lo show di Enrico Brignano che inaugurerà la nuova edizione della rassegna teatrale che sta facendo tanto parlare di sè: al “Rende Teatro Festival” c’è fibrillazione per il tutto esaurito dello spettacolo di Brignano domenica 8 gennaio alle ore 21 al CineTeatro Garden di Rende che doppia l’evento proponendo l’esibizione dell’attore anche alle 17 con un’altra doppietta sold out.

Incredibile ma vero, Brignano fa l’unica tappa in Calabria e lo fa davvero con il botto.

Anche perché il 2022 chiude con il boom di abbonamenti a tutti gli altri spettacoli in programma e il nuovo anno parte con un’ulteriore corsa agli abbonamenti.

Cosa ci attenderà allo spettacolo di Brignano? I pronostici sono ormai certi: il comico più amato dagli italiani “spaccherà”.

Di questo ne è più che convinto il direttore artistico di questa grande kermesse teatrale, Alfredo De Luca, che negli ultimi anni da considerevole lustro al territorio regionale.

La sua è stata una bella scommessa e, stando all’opinione pubblica, forse anche già vinta.

Si ricorda che il Rende Teatro Festival è patrocinato dalla Regione Calabria e dal Comune della città che gli ha dato i natali.

La rassegna rendese è una bella pagina del “Tirreno Festival”, il festival itinerante che muoverà tra i maggiori teatri calabresi. Favolosi spettacoli targati ancora Alfredo De Luca saranno ospitati per tutta la Calabria.

Scommessa su scommessa.

“È questo lo spirito giusto per un territorio che ha voglia di continuare a fare la differenza – dichiara De Luca – intanto attendiamo l’onda Brignano e il resto verrà da sè”.