Rende Teatro Festival, grande attesa per Elena Sofia Ricci in scena

RENDE (CS) – La celebre attrice Elena Sofia Ricci apre la primavera del “Rende Teatro Festival”, rassegna teatrale che si inserisce nella kermesse “Tirreno Festival” ideata da Alfredo De Luca, con il contributo della Regione Calabria.

Tanti i suoi successi al cinema e al piccolo schermo, con la recente ospitata speciale voluta da Amadeus all’ultima edizione di Sanremo, Elena Sofia Ricci il 7 marzo – alla vigilia della festa della donna – debutterà a Rende con un grande spettacolo teatrale “La Dolce Ala della giovinezza” al Cineteatro Garden di Rende e il 15 Marzo replicherà anche al Vittoria di Diamante.

La sua è una carriera costellata di particolari successi e riconoscimenti che tutti conoscono bene, tra i tanti si ricordano: un David di Donatello, un Nastro d’Argento e un Ciak d’Oro. Non resta che assistere a questa entusiasmante proposta teatrale che la vedrà nel ruolo di protagonista.

RENDE TEATRO FESTIVAL: GLI ALTRI APPUNTAMENTI

⁃ 16 Marzo al Garden di Rende con Francesco Paolantoni in “O Tello…o io”;

– il 22 Marzo al “Troisi” di Morano la star del musical Gió Di Tonno (vincitore anche del Festival di Sanremo 2008 con Lola Ponce) si esibirà in una commedia a due, tra musica e teatro accompagnata da Vincenzo Olivieri – spettacolo che sarà replicato al Garden di Rende il giorno dopo.

⁃ Il 24 Marzo, a Diamante, sarà la volta di Riccardo Rossi in “Una serata con…” e a completare il mese di Marzo ci saranno le date di Andrea Pucci, già sold out: il 25 e 26 Marzo con il nuovo spettacolo “C’è sempre qualcosa che non va” a al Garden di Rende.

⁃ Il 30 Marzo Carlo Buccirosso con “L’erba del vicino è sempre più verde” al Vittoria di Diamante;

– Lo stesso teatro di Diamante, il 14 aprile, per la prima volta in assoluto ospiterà lo spettacolo di Beppe Grillo in “Sono il Peggiore”;

⁃ – il 19 Aprile c’è in programnma “La divina Commedia” – Dante in Rock e il 29 Aprile toccherà a Biagio Izzo in “La coppia Strana, a chiudere la parentesi invernale di Diamante.

⁃ Beppe Grillo è atteso anche a Rende, il 14 Aprile al Garden in collaborazione con Fatti di Musica di Ruggero Pegna.

⁃ A Rende anche con le date di Andrea Delogu il 22 Aprile e Lino Guanciale il 29 Maggio.

Spazio anche per le compagnie calabresi che si aggregano al Tirreno Festival nel nuovo ed intimo Teatro Gulliver di Rende: Teatro Rossosimona, Scena Verticale e Lalineasottile. Annunciata già anche la prima data estiva del Teatro dei Ruderi: il 9 agosto con uno degli ospiti più discussi dell’ultimo Festival di Sanremo ovvero Angelo Duro.