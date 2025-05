Da giovedì 8 maggio al via il “Calabria Fest Rai Tutta Italiana 2025”

Manca ormai poco al Calabria Fest Tutta Italiana 2025, la diciassettesima edizione del Festival della Nuova Musica Italiana, media partner Rai Isoradio, Rai Radio Tutta Italiana e speciali Rai Italia, organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co, con la direzione artistica di Ruggero Pegna, la conduzione e consulenza musicale di Gianmaurizio Foderaro, storica voce di Radio Rai. Giovedì 8 maggio la prima serata, poi venerdì e sabato, tutte con inizio alle ore 21:00 e ad ingresso libero entro le ore 20:55 per motivi di riprese televisive.

“Il Festival – sottolinea Giusy Leone, presidente di Art_Music&Co – è incluso tra gli Eventi di Promozione Culturale ammessi a finanziamento dalla Regione Calabria, con risorse PAC 2014/ 2020 – Az. 6.8.3.- Calabria Straordinaria. Inoltre. ha la compartecipazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Patrocinio del Comune e la collaborazione di Palco Reale. L’ingresso in teatro è libero e gratuito – sottolinea – anche se è possibile prenotare i propri posti alla mail asscult.artmusic@gmail.com.”

Grande attesa per i quindici artisti che presenteranno i loro mini live e riceveranno il Premio The Best of The Year, migliori nuove proposte dell’annodi Isoradio e Rai Radio Tutta Italiana,

Questo il programma delle tre serate: giovedì 8 maggio si parte con l’attesissimo Roy Paci & Aretuska che farà ballare tutto il Cilea, il cantautore romano Mirkoeilcane, la giovane cantautrice pugliese Lauryyn, l’originalissima Fluente, la band pop rock romana dei Cosmonauti Borghesi.

Venerdì 9 maggio, fan in trepidazione per il cantautore, scrittore e poeta pugliese Gio Evan, il rapper e cantautore genovese Matsby, il talento indie rap romano Tommaso Santoni in arte Rondine, il cantante e pianista napoletano Walter Ricci, la cantautrice e scrittrice Amara, reduce dal duetto sanremese con il compagno Simone Cristicchi.

Sabato 10 maggio al Festival arriva un’altra artista attesissima, la diciottenne Mimì, vincitrice di XFactor 2024. Con lei, a chiudere questa edizione del Calabria Fest ci saranno il cantautore abruzzese Dile, la cantautrice e compositrice romana La Camba, all’anagrafe Federica Fratoni, il rapper Anastasio, vincitore della XII edizione di XFactor, la cantautrice e chitarrista Erica Mou.

Durante le tre serate saranno realizzati servizi, interviste e speciali per Rai Isoradio, Rai Radio Tutta Italiana, Rai Play e Rai Italia, trasmessi in tutto il mondo a cura dell’inviata Maria Cristina Zoppa. Anche la Tgr Calabria e Rai News seguiranno l’evento con loro inviati.

Come ogni anno, il Calabria Fest Tutta Italiana presenta alcuni dei migliori talenti della nuova scena musicale, premiandoli con i “Calabria Music Awards – The Best of The Year”, come è stato nella precedenti edizioni per nomi come Arisa, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Aiello, Maninni, Clara, Serena Brancale e molti altri. Prestigioso anche i patrocini avuti negli anni da Assomusica ad AssoConcerti, l’Associazione dei principali organizzatori e produttori italiani di spettacoli musicali dal vivo.

“Sarà una grande edizione – concordano Gianmaurizio Foderaro e Ruggero Pegna, responsabili artistici del Calabria Fest Tutta Italiana – E’ un festival che negli anni ha valorizzato grandi talenti, a cui è stato offerto un prestigioso palcoscenico anche mediatico, promuovendo la migliore nuova musica d’autore e, al contempo, anche l’immagine della Calabria!”. Per informazioni tel. 0968441888 e pagine social del festival.