Retrocessione Cosenza, Franz Caruso: “Auspico guida competente e stabile”

Il Cosenza in Serie C non poteva non richiamare ad un commento anche il primo cittadino della città, Franzi Caruso.

“La retrocessione del Cosenza Calcio in Serie C – si legge sul profilo Facebook del sindaco -, pur non essendo inattesa, rappresenta comunque una profonda delusione per la città e per l’intera tifoseria. In questo momento non è utile tornare sulle vicende societarie già affrontate in precedenza quando vi erano ancora margini per una possibile cessione.

La speranza è che, come già accaduto in passato, il club riesca a risollevarsi.

Sarà necessario un impegno congiunto per avviare un nuovo corso e garantire un futuro solido alla squadra. Come Sindaco sono stato attivo nel promuovere un cambiamento di gestione e auspico che il Cosenza possa ora essere affidato a una guida competente e stabile”.

Infine, da Caruso l’augurio che la permanenza nella terza serie sia oltremodo rapida: “Nella sua storia ultracentenaria, la squadra rossoblu’ si è sempre rialzata dopo gli inevitabili periodi bui. Sono oltremodo convinto che accadrà anche stavolta. Il Cosenza calcio appartiene alla sua gente, ai cosentini, ed adesso, insieme, dovremo fare in modo che vada nelle migliori mani possibili”.