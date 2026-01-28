Dal cuore della Calabria al sogno brasiliano: la storia di chi non si è accontentato. Un viaggio fatto di coraggio, intuito e umanità. Quando il talento calabrese incontra l’immensità del Brasile

C’è una stanza, in una casa del cosentino, dove la luce del tramonto si posa su due oggetti che raccontano una vita. Il primo è una fotografia sbiadita: un giovane con la laurea in Giurisprudenza di Siena del 1969 stretto in mano, lo sguardo già proiettato oltre l’orizzonte dello Stivale. Il secondo è un’opera d’arte in argento massiccio, alta 34 centimetri, un capolavoro di oreficeria che riproduce il Codex Purpureus Rossanensis, l’antico evangeliario bizantino simbolo della Calabria colta e operosa. Lo forgiò, su commissione, il maestro orafo Gerardo Sacco. È il premio che l’Associazione dei Calabresi nel Mondo conferì nel 2009 a un uomo che, da quel lembo di terra, aveva già scritto una delle più straordinarie pagine imprenditoriali italiane all’estero: il Dott. Angelo Sparano Vitelli.

La sua storia non è solo una storia di successo. È la storia di una curiosità che non si è accontentata. Nato da una famiglia di antiche origini cosentine, nel cuore della Calabria più autentica, Vitelli cresce respirando valori profondi: il rispetto per il lavoro, il senso della comunità, la dignità dell’impegno quotidiano. Radici forti, che non diventano mai catene, ma piuttosto trampolini verso il mondo.

Poteva scegliere la via più comoda, un lavoro certo in Italia. Ma dentro di lui ardeva un fuoco che assomigliava a quello dei vecchi artigiani calabresi: la voglia di forgiare, di creare, non di ereditare semplicemente. Dopo le prime esperienze nel commerciale in Italia, il suo sguardo attraversò l’Oceano. Andò a posarsi sul Brasile, un gigante in tumultuosa crescita negli anni ’70-’80, una terra di sfide dove tutto sembrava possibile per chi avesse ingegno, caparbietà e una visione moderna.

«Non mi bastava guardare il mondo dalla finestra di casa. Volevo starci dentro, misurarmi», avrebbe raccontato anni dopo, con quella pacatezza che nasconde una tempra d’acciaio. Con uno straordinario intuito imprenditoriale e un dinamismo creativo, individuò la sua direttrice di marcia. Fondò, nel 1981, Sistema4. Non una semplice azienda, ma un progetto umano ed organizzativo. Partendo da zero, la costruì mattone dopo mattone, rapporto umano dopo rapporto umano, fino a farla diventare la più grande impresa di proprietà italiana in Brasile, con oltre complessivamente 13.000 dipendenti nello Stato di São Paulo e funzioni riconosciute presso i Consolati di Rio de Janeiro e São Paulo. Un colosso specializzato in servizi e fornitura di manodopera altamente specializzata, un pilastro dell’economia paulista, diventando la più grande impresa italiana presente in Brasile.

Ma i numeri, per il Dott. Vitelli, sono sempre stati una conseguenza, non il fine. Ciò che più colpisce, visitando i suoi stabilimenti o parlando con i suoi funzionari (parola che preferisce a “dipendenti”), è la filosofia impressa nel DNA aziendale: l’attenzione ossessiva alla persona. Politiche innovative di welfare, rispetto, crescita professionale. L’azienda, si dice nel settore, «rispecchia lo spirito innovatore e umanitario del suo fondatore». Un modello che ha fatto scuola.

La sua vocazione pionieristica non si è fermata all’impresa. Con lungimiranza, ha fondato la ABECAM, Associazione Brasiliana delle Aziende di Conservazione Ambientale, unendo business e sostenibilità in un Paese dalla natura maestosa e fragile. Un impegno che mostra come il suo genio commerciale sia sempre stato accompagnato da una visione responsabile.

I riconoscimenti sono arrivati, a coronamento di un’esistenza spesa a costruire ponti. Quel Codex d’argento del 2009 fu solo il primo tributo della sua terra, che non ha mai dimenticato. Poi, il più prestigioso: nel 2011, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo nominò Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, un sigillo istituzionale su un percorso che ha onorato l’Italia nel mondo.



E la storia continua, alla sua azienda è stato assegnato un altro importante premio come una delle migliori del suo settore anche per l’anno 2025. A ottant’anni passati, l’uomo che non si accontentava sorride. Quella fotografia sbiadita del giovane laureato e il bagliore freddo e prezioso del Codex d’argento sembrano, per un attimo, dialogare nella luce calda della Calabria. Raccontano la stessa, emozionante verità: che le radici più profonde non tengono prigioniero l’albero. Lo nutrono per farlo crescere forte, così forte da poter gettare la propria ombra e i propri frutti a migliaia di chilometri di distanza, nella vibrante metropoli di São Paulo, sotto il sole del Brasile.

Fiorenza Gonzales