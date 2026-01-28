Festa abusiva in vetta alla seggiovia: caos sulla Sila, nove persone denunciate

COTRONEI – Una festa “après-ski” non autorizzata, organizzata in vetta a un impianto di risalita, ha mandato in tilt la località sciistica di Villaggio Palumbo, nel territorio di Cotronei, sulla Sila crotonese. L’evento, tenutosi domenica scorsa a monte Cima Bianca, ha richiamato oltre duemila persone, provocando gravi disagi alla viabilità e ai servizi della zona.

I carabinieri hanno denunciato nove persone alla Procura della Repubblica di Crotone. Tra i segnalati figurano gli organizzatori dell’evento, i gestori dell’impianto di risalita e i proprietari dell’area. Le ipotesi di reato riguardano l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e diverse violazioni al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Secondo quanto accertato dai militari, il massiccio afflusso di partecipanti ha causato la congestione del traffico, con strade bloccate e notevoli difficoltà logistiche. I servizi igienici e di ristoro sarebbero risultati del tutto insufficienti rispetto al numero dei presenti. Disagi sono stati segnalati anche da numerosi sciatori, rimasti bloccati in quota in attesa di poter scendere a valle con la seggiovia.

Le indagini hanno evidenziato che la festa, trasformata di fatto in una discoteca a cielo aperto a pagamento, era priva delle necessarie autorizzazioni. L’evento sarebbe stato organizzato senza la licenza dell’autorità di pubblica sicurezza e senza il preventivo parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Inoltre, l’area interessata è stata ritenuta strutturalmente inidonea a ospitare un evento di tali dimensioni: mancavano un’adeguata illuminazione, vie di fuga, presidi di emergenza e sistemi di controllo degli accessi. L’assenza dei requisiti minimi di sicurezza avrebbe consentito l’afflusso indiscriminato di persone sulla vetta dell’impianto sciistico, aumentando i rischi per l’incolumità pubblica.

Fonte: Ansa