Costa degli Dei protagonista a Beviamoci Sud: masterclass sold out a Roma

By
f.gonzales
-
0
14
Vigne 2 Costa Dei

Sette cantine vibonesi raccontano Magliocco Canino e Zibibbo alla settima edizione dell’evento dedicato ai vini del Mezzogiorno

VIBO VALENTIA – Cresce l’attesa per la Costa degli Dei alla settima edizione di Beviamoci Sud, in programma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026 nelle sale del The Westin Excelsior di Roma. L’evento, ideato da Marco Cum e Andrea Petrini con la direzione tecnica di Luciano Pignataro, si conferma osservatorio privilegiato sull’evoluzione della viticoltura meridionale.

La Calabria sarà rappresentata da sette cantine vibonesi – Cantina Masicei, Casa Comerci, Cantine Artese, Cantine Benvenuto, Cantine Dastoli, Cantine Lacquaniti, Origine & Identità – espressione del percorso che porterà al riconoscimento della Doc Costa degli Dei. La partecipazione è sostenuta dal Gal Terre Vibonesi, presieduto da Vitaliano Papillo, impegnato in un’azione di promozione integrata del territorio.

«La presenza a Beviamoci Sud rientra in una strategia avviata nel 2022 in vista della futura Doc Costa degli Dei – spiega Papillo – un progetto che affianca al vino una narrazione più ampia del territorio, capace di valorizzarne produzioni, cultura, paesaggio ed esperienze».

I produttori, tutti aderenti all’Associazione Viticoltori Vibonesi guidata da Domenico Silipo, porteranno a Roma una fotografia autentica di un’area che dalla costa tirrenica – tra Tropea e Pizzo – risale fino al Parco delle Serre e all’altopiano del Poro. Un mosaico agricolo e culturale in cui convivono eccellenze come il Pecorino del Poro Presidio Slow Food, la Cipolla Rossa di Tropea Igp e la ’nduja, accanto alle vigne di Magliocco Canino e Zibibbo, oggi al centro della rinascita enologica del territorio.

«L’aggregazione avviata nel 2020 – sottolinea Silipo – ci ha permesso di riscoprire una visione comune, puntando su pratiche agroecologiche, tutela della biodiversità ed espressività naturale dei vini. A Roma incontreremo operatori e stampa pronti a conoscere le nostre storie e la nostra identità».

Il programma

Il debutto romano è fissato per venerdì 30 gennaio alle 20.30 con la cena evento “A cena? Sì. Ma con gli Dei” al ristorante Bencò, con un menu dedicato all’areale vibonese in abbinamento a 15 etichette della nascente Doc. Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, dalle 14 alle 20, i produttori saranno protagonisti a Beviamoci Sud con un banco d’assaggio collettivo e circa venti vini.

Grande attesa per la masterclass di domenica 1 febbraio alle 16.30, già sold out, guidata da Luciano Pignataro e dedicata a Magliocco Canino e Zibibbo. In degustazione Rafè 2022 (Cantina Masicei), Castelmonardo 2024 (Cantine Dastoli), Benvenuto 2024 (Cantine Benvenuto), Centodì 2024 (Origine & Identità), Tramonti 2024 (Cantine Lacquaniti), Libici 2022 (Casa Comerci), Aurum Deum 2023 (Cantine Artese), per raccontare la versatilità dei due vitigni simbolo della futura Doc Costa degli Dei.

Magliocco canino Costa Dei
Trattore uva Costa Dei
Vigna mare Costa Dei
Vigne Costa Dei
Vigna mare Costa Dei