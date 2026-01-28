Costa degli Dei protagonista a Beviamoci Sud: masterclass sold out a Roma

Sette cantine vibonesi raccontano Magliocco Canino e Zibibbo alla settima edizione dell’evento dedicato ai vini del Mezzogiorno

VIBO VALENTIA – Cresce l’attesa per la Costa degli Dei alla settima edizione di Beviamoci Sud, in programma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026 nelle sale del The Westin Excelsior di Roma. L’evento, ideato da Marco Cum e Andrea Petrini con la direzione tecnica di Luciano Pignataro, si conferma osservatorio privilegiato sull’evoluzione della viticoltura meridionale.

La Calabria sarà rappresentata da sette cantine vibonesi – Cantina Masicei, Casa Comerci, Cantine Artese, Cantine Benvenuto, Cantine Dastoli, Cantine Lacquaniti, Origine & Identità – espressione del percorso che porterà al riconoscimento della Doc Costa degli Dei. La partecipazione è sostenuta dal Gal Terre Vibonesi, presieduto da Vitaliano Papillo, impegnato in un’azione di promozione integrata del territorio.

«La presenza a Beviamoci Sud rientra in una strategia avviata nel 2022 in vista della futura Doc Costa degli Dei – spiega Papillo – un progetto che affianca al vino una narrazione più ampia del territorio, capace di valorizzarne produzioni, cultura, paesaggio ed esperienze».

I produttori, tutti aderenti all’Associazione Viticoltori Vibonesi guidata da Domenico Silipo, porteranno a Roma una fotografia autentica di un’area che dalla costa tirrenica – tra Tropea e Pizzo – risale fino al Parco delle Serre e all’altopiano del Poro. Un mosaico agricolo e culturale in cui convivono eccellenze come il Pecorino del Poro Presidio Slow Food, la Cipolla Rossa di Tropea Igp e la ’nduja, accanto alle vigne di Magliocco Canino e Zibibbo, oggi al centro della rinascita enologica del territorio.

«L’aggregazione avviata nel 2020 – sottolinea Silipo – ci ha permesso di riscoprire una visione comune, puntando su pratiche agroecologiche, tutela della biodiversità ed espressività naturale dei vini. A Roma incontreremo operatori e stampa pronti a conoscere le nostre storie e la nostra identità».

Il programma

Il debutto romano è fissato per venerdì 30 gennaio alle 20.30 con la cena evento “A cena? Sì. Ma con gli Dei” al ristorante Bencò, con un menu dedicato all’areale vibonese in abbinamento a 15 etichette della nascente Doc. Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, dalle 14 alle 20, i produttori saranno protagonisti a Beviamoci Sud con un banco d’assaggio collettivo e circa venti vini.

Grande attesa per la masterclass di domenica 1 febbraio alle 16.30, già sold out, guidata da Luciano Pignataro e dedicata a Magliocco Canino e Zibibbo. In degustazione Rafè 2022 (Cantina Masicei), Castelmonardo 2024 (Cantine Dastoli), Benvenuto 2024 (Cantine Benvenuto), Centodì 2024 (Origine & Identità), Tramonti 2024 (Cantine Lacquaniti), Libici 2022 (Casa Comerci), Aurum Deum 2023 (Cantine Artese), per raccontare la versatilità dei due vitigni simbolo della futura Doc Costa degli Dei.