Dove la musica diventa racconto: Roccella chiude in bellezza con De Gregori

La quinta edizione del Roccella Summer Festival si concluderà giovedì prossimo, 28 agosto, con un esclusivo concerto di Francesco De Gregori, nell’anno in cui iniziano le celebrazioni di Rimmel, uno dei tanti capolavori della sua carriera.

Oltre 30.000 spettatori paganti nei 12 spettacoli offerti dal programma di quest’anno – con il super sold-out del concerto di Gianna Nannini – rappresentano il lusinghiero risultato della perfetta organizzazione a cura di Ticket Service Calabria, attenta come sempre a ogni dettaglio: dalla comodità e sicurezza degli spettatori coinvolti nei concerti, agli investimenti continui sul piano tecnico-scenografico, senza dimenticare le strutture, con due tribune che ormai sono diventate parte fissa e immanente di un luogo che piace sia al pubblico che alle produzioni di artisti di alto livello. Questi ultimi, infatti, giungono nel cuore della Calabria trovando la strada già ben spianata dal punto di vista logistico.

A ben guardare – seppur con le necessarie riduzioni di scala, considerando le differenze economiche rispetto alla più florida Toscana – ciò che è accaduto in questi cinque anni del Roccella Summer Festival, con i suoi circa 70 eventi, ricorda molto la kermesse estiva che si tiene da circa 25 anni a Lucca. Lì, un potente promoter nazionale con sede proprio in città, e con il benestare delle amministrazioni locali, ha proiettato il nome della cittadina toscana nel mondo, grazie alla presenza di artisti di rilievo internazionale.

Qualcosa di simile sta accadendo anche nella Locride, dove lo splendido anfiteatro al Castello, situato alle pendici del maniero dei Carafa e immaginato anni fa dalla visione prospettica del senatore Sisinio Zito – raro esempio di politico al servizio della propria comunità – sta assolvendo egregiamente alla sua funzione. Attira infatti a Roccella migliaia di appassionati, seguaci delle varie correnti che oggi caratterizzano il profondo rinnovamento della musica.

“Siamo soddisfatti anche quest’anno – ribadisce un portavoce della società organizzatrice che ha fondato il Festival – sono state serate che hanno lasciato il segno, sia dal punto di vista artistico che organizzativo. Nulla è stato lasciato al caso. Roccella è ormai sotto i riflettori a livello nazionale, e chi viene a suonare qui poi diffonde un passaparola molto positivo: per il pubblico è un posto comodo e funzionale, in cui ammirare i propri idoli da vicino; gli allestimenti avvengono senza intoppi, e tutti hanno voglia di tornare o di aprire la strada ad altri. Zucchero, per esempio, ci ha bonariamente ‘raccomandati’ dopo le due serate consecutive dello scorso anno, che ancora tutti ricordano per affluenza e gradimento. Ticket Service Calabria è già al lavoro per il prossimo anno: saranno ancora una volta eventi esclusivi, destinati a restare nel cuore e nella mente di un pubblico così affezionato e partecipe.”

Gli fa eco il propositivo sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito, che fin dal primo momento ha garantito ampia disponibilità all’utilizzo della struttura, sulla base di un patto ampiamente ripagato: un beneficio a 360 gradi per una cittadina che ha sempre fatto storia a sé rispetto al comprensorio, non solo per le tante iniziative culturali (sta per iniziare anche la nuova edizione del rilanciato festival di musica jazz Rumori Mediterranei, tra i più longevi a livello internazionale), che ne hanno da sempre caratterizzato l’identità.

Un’edizione, quella del 2025, che ha visto anche un passaggio di testimone nella direzione artistica: al posto di Vincenzo Staiano, che ha ricoperto il ruolo nelle precedenti edizioni, è subentrato Mirko Onofrio

Vittorio Zito – Sindaco di Roccella Ionica

Il Roccella Summer Fest è nato da un atto di coraggio: una sfida che, nel 2021, sembrava temeraria. In piena pandemia, quando i luoghi della musica live in Italia erano quasi tutti chiusi, si è intuito il potenziale del Teatro al Castello. Oggi possiamo dire con certezza che quella visione era giusta. In pochi anni la manifestazione è cresciuta esponenzialmente, e oggi il Roccella Summer Fest è l’appuntamento estivo di maggior richiamo per la musica pop in Calabria.

Come dimostrano anche numerose testimonianze dirette, costituisce ormai uno dei “driver” principali nelle scelte di destinazione turistica per le vacanze estive, con grande beneficio per la città e per tutto il territorio. Siamo certi che la collaborazione tra il Comune di Roccella e Ticket Service Calabria continuerà ancora a lungo, e che nei prossimi anni sarà possibile rafforzare ulteriormente il cartellone del Roccella Summer Fest.

Appuntamento dunque al 2026!

Per quanto riguarda il concerto di Francesco De Gregori – evento imperdibile, vista la sua appartenenza a un ristretto novero di fuoriclasse che difficilmente potranno essere rimpiazzati in futuro – sono ancora disponibili i biglietti su TicketOne o al botteghino, poco prima dell’inizio dello spettacolo.

Vittorio Pio

photo credits Teresa Moroniti