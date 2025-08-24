Cosenza pari a Monopoli, ma quante polemiche: VAR protagonista (in negativo)

MONOPOLI – Il primo match della Serie C parte per il Cosenza con un pareggio, un maxi recupero e un ruolo del VAR a chiamata che lascia molto a desiderare.

La stagione 2025/2026 inizia per il Cosenza fra problemi e una situazione a dir poco paradossale. Compito arduo e alquanto difficoltoso per i calciatori rossoblù, specialmente vista la contestazione contro la proprietà Guarascio (e non solo). Intanto i gruppi organizzati del tifo cosentino annunciano la propria assenza in vista della gara d’esordio casalingo contro la Salernitana (domenica 31 agosto alle ore 21).

La cronaca della gara

Nel corso dei primi 10 minuti di gioco il Cosenza tenta subito di portarsi in avanti, squadra di casa attenta invece alle ripartenze e al gioco sulle fasce. I rossoblù colpiscono al minuto 25 con un gran gol di Florenzi: il centravanti esulta ed espone alle telecamere una maglia per il compagno Kourfalidis (reduce da un grave infortunio). Il volume delle azioni cresce a dismisura e per poco Garritano sfiora il raddoppio: tiro alto sopra la traversa. Il Monopoli non sta a guardare e al 37′ ci prova con Imputato che impegna Vettorel. La squadra di casa pareggia i conti con Imputato al minuto 39.

La ripresa si accende con Tirelli: palla alta e brivido per la difesa del Cosenza. Ma i calabresi mollano la presa e così il Monopoli completa la rimonta con Tirelli che non sbaglia da pochi passi. Il Monopoli continua a macinare gioco e per poco non sfiora il terzo gol di giornata con una punizione di Bordo. I Lupi non ci stanno e infatti pareggia i conti con Mazzocchi al minuto 30. Il match scorre e i ragazzi di Buscè chiudono il match con un pareggio a suon di gol e qualche disattenzione di troppo. VAR a chiamata assolutamente inadeguato e con enormi perdite di tempo e recuperi assolutamente inadeguati per un match di calcio.

Il tabellino di Monopoli-Cosenza

MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti, Micieli, Piccinini; Scipioni, Falzerano (36′ st Calvano), Bordo (22′ st Battocchio), Greco (44′ st Lattanzi), Imputato; Tirelli (36′ st Bruschi), Longo (22′ st Fall). In panchina: Albertazzi, Silvestris, Di Santo, Sylla, Cascella, Oyewale, Rossi, Ronco. Allenatore: Colombo.

COSENZA (3-4-2-1): Vettorel; D’Orazio, Dalle Mura (23′ st Dametto), Caporale; Cimino (14′ st Arioli), Kouan, Ragone (1′ st Contiliano), Cannavò (14′ st Ferrara); Garritano, Florenzi; Mazzocchi. In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Rizzo Pinna, Achour, Arioli, Novello. Allenatore: Buscè.

ARBITRO: Enrico Gemelli di Messina.

MARCATORI: 25′ pt Florenzi (C), 39′ pt Imputato (M), 11′ st Tirelli (M).

NOTE: spettatori 2.422 di cui 69 ospiti. Ammoniti: Contiliano, Dalle Mura, Arioli (C). Angoli:1-6. Recupero: 4′ pt, 10′ st.