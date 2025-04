FdC: il 28 aprile parte il bike sharing della Calabria a Castrovillari, Catanzaro e Palmi

Saranno inaugurati domani, lunedì 28 aprile 2025, i nuovi progetti di bike sharing a Castrovillari, Catanzaro e Palmi, promossi per integrare i servizi di mobilità condivisa al Trasporto Pubblico Locale.

L’iniziativa è realizzata da Ferrovie della Calabria, CO.ME.TRA. e VAIMOO (Angel Star Holding), con il supporto del MIT, della Regione Calabria ed in collaborazione con i Comuni coinvolti, Castrovillari, Catanzaro e Palmi. Un passo concreto verso una mobilità più sostenibile e accessibile in tutta la regione.

Gli appuntamenti previsti:

• Ore 9:30 – Castrovillari

Piazza della Stazione – Ferrovie della Calabria

• Ore 13:30 – Catanzaro e Palmi (inaugurazione congiunta)

Stazione di Catanzaro Città – via Milano

Saranno presenti, tra gli altri, Gianluca Gallo, Assessore Regionale alla Mobilità Sostenibile, Ernesto Ferraro, Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria, e Matteo Pertosa, CEO di VAIMOO; inoltre, sono

stati invitati il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso, il Sindaco della Città di Catanzaro Nicola Fiorita; il Sindaco della Città di Castrovillari Domenico Lo Polito; il Sindaco della Città di Palmi Giuseppe Ranuccio.