Il neo presidente regionale Coni Calabria, Tino Scopelliti, ha nominato Francesco Manna quale nuovo Delegato Provinciale del CONI Cosenza. Succede a Francesca Stancati.

Manna, numero 1 dell’Aqa Cosenza, “porta con sé energia e determinazione per promuovere lo sport nella provincia”. Dalla sua società, come si legge sulla pagina Fb, “un enorme in bocca al lupo per questa avventura!”.