A Reggio Calabria torna il Concertone del 1° maggio

Reggio Calabria si prepara a vivere una nuova straordinaria edizione del ReggioPrimoMaggio 2025, il concertone da anni, ormai, punto di riferimento del Sud Italia. Un evento che celebra la musica, con un programma che saprà emozionare e sorprendere.

Promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in una tappa speciale dello Studio54Live, la manifestazione si riconferma come uno dei più importanti eventi musicali dell’anno. Dopo il successo dell’edizione 2024, l’appuntamento torna con una line-up d’eccezione, pronta a trasformare l’Arena dello Stretto in un palcoscenico di emozioni indimenticabili.

A calcare il palco del ReggioPrimoMaggio 2025, infatti, saranno artisti che hanno scritto la storia della musica italiana e internazionale, portando sul palco un’energia senza pari.

Tra i grandi protagonisti attesi, spicca Patty Pravo, un’icona della musica italiana che da decenni incanta con la sua voce unica e il suo stile inconfondibile. Un’artista che ha segnato generazioni con successi che restano scolpiti nella memoria collettiva, come La bambola e Pensiero Stupendo. Le Orme, i pionieri del rock progressivo italiano, che quest’anno celebrano ben 60 anni di carriera. Un anniversario che non è solo una cifra, ma un percorso musicale che ha attraversato i decenni, contribuendo a scrivere la storia del rock sinfonico italiano. Un’altra stella internazionale che illuminerà la serata è Ronn Moss, musicista, prima di essere un attore di fama mondiale, fondatore nel 1976 dei Player, band rock statunitense. La sua esibizione porterà un respiro internazionale al concertone, unendo i suoni d’oltreoceano con l’energia di un palco tutto italiano.

Morgan, polistrumentista e fondatore dei Bluvertigo, è una delle figure più eclettiche e innovative della musica italiana. Incanterà con la sua visione unica, mescolando sperimentazione e intimità.

Non mancherà Moreno, il talentuoso rapper e vincitore di Amici 13, che lo scorso anno ha regalato una performance esplosiva e coinvolgente. La sua energia sarà ancora una volta al centro della scena, portando sul palco tutta la forza di una musica che parla direttamente alle emozioni di ogni giovane.

Sul palco del ReggioPrimoMaggio 2025 spazio anche ad una nuova generazione di artisti, che stanno già lasciando il segno nella scena musicale italiana.

Tra di loro troviamo: Tancredi, cantautore milanese rivelazione di Amici, con uno stile che mescola pop e sonorità urban; Rondine, voce sensibile e intensa, Eda Marì, già vista a X Factor, porta sul palco la sua potenza vocale e un

sound soul-pop raffinato; I Carboidrati, band calabrese nota per la loro energia travolgente e la fusione tra rock e folk; Angelica Perri, interprete intensa e raffinata, con un timbro riconoscibile e testi introspettivi; Crytical, giovane rapper e cantautore che unisce rime decise e grande profondità emotiva; Marataro, cantautore calabrese con un sound contemporaneo e testi dal forte impatto; Nigra, band dal carattere deciso, che mescola rock, elettronica e liriche potenti; S.i.m.o., rapper reggino dalla scrittura diretta e consapevole, portavoce di una generazione che cerca il

cambiamento.

ReggioPrimoMaggio 2025 un appuntamento che, anno dopo anno, cresce, si rinnova, portando la musica e l’arte al centro!