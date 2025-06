Il dolore e il riscatto di Michele Padovano. Presentato all’Unical il libro “Tra la Champions e la libertà”

Un giovedì di emozioni all’Università della Calabria dove giovedì 12 giugno, presso la Sala Stampa del Centro Congressi “Beniamino Andreatta”, è stato presentato il libro “Tra la Champions e la libertà” di Michele Padovano, ex attaccante della Juventus e campione d’Europa, indimenticabile beniamino anche per il tifo rossoblù del San Vito – Marulla.

L’incontro è stato moderato dal delegato del Rettore allo Sport, Giuseppe Piero Guido, mentre il giornalista e scrittore Claudio Dionesalvi ha dialogato con l’autore, il quale ha raccontato episodi intensi della sua carriera sportiva e della sua vita personale: dalla dolorosa esperienza del carcere, passando per l’amore per la famiglia e l’amicizia con il compianto Gianluca Vialli.

Non sono mancati momenti di leggerezza e nostalgia, quando Padovano ha rievocato con affetto alcuni aneddoti della sua esperienza da calciatore a Cosenza, ricordando episodi di spogliatoio e legami con la tifoseria, che hanno lasciato un segno indelebile nel suo percorso umano e sportivo. Tra i passaggi più emozionanti anche il richiamo al legame con Denis Bergamini, che Padovano ha omaggiato anche chiamando il figlio con il nome dell’amico e compagno di squadra scomparso nel 1989.

L’iniziativa ha offerto spunti di grande valore umano e sociale, mettendo in luce il potere della resilienza, la voglia di riscatto, l’importanza dei legami umani e il significato della libertà ritrovata.