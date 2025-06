Al Castello Ducale di Corigliano l’arbitro internazionale Marco Guida riceve il Premio G. Beschin. Riconoscimento anche per il calabrese Polistena

Cresce l’attesa per la quarta edizione dell’evento-tributo alle memorie di Gianni Beschin, Cosimo Bellucci e Giuseppe Savoia, con l’assegnazione dei premi per la classe arbitrale a loro intitolati.

Manifestazione consolidata in scaletta per venerdì 13 giugno 2025, alle ore 18 presso la “Sala degli Specchi” del castello di Corigliano.

Organizzato come da consuetudine dalla sezione Aia di Rossano e dal comitato Aia Calabria, il riconoscimento intitolato all’ex arbitro internazionale “Gianni Beschin” da quest’anno, grazie al volere del presidente Aia Antonio Zappi, è divenuto premio nazionale diretto dall’Associazione Italiana Arbitri. Il premio “G. Beschin”, consistente in una scultura, in questa edizione sarà conferito al direttore di gara internazionale Marco Guida della sezione di Torre Annunziata come arbitro distintosi per doti tecniche e associative. La targa del premio “C. Bellucci- G. Savoia”, invece, riconosciuto come il più importante attestato a carattere arbitrale calabrese, sarà assegnato al fischietto calabrese Gregorio Polistena della sezione Soverato come miglior arbitro regionale, identificato sempre per doti tecniche e associative. Il programma della serata prevede un ampio incontro e dibattito alla presenza dello stesso presidente dell’Aia A. Zappi, la componente del comitato Nazionale Valentina Garoffolo, lo stesso arbitro M. Guida, il componente della commissione nazionale Can Dino Tommasi della sez. di Bassano del Grappa, il presidente del comitato regionale arbitri Calabria Francesco Filomia, il pres. Aia sez. di Rossano Francesco Labonia e il sindaco della città Flavio Stasi. Presente per l’occasione anche il presidente della sezione Aia di Legnago Gianluca Cavallaro, sezione presso cui G. Beschin ha mosso i primi passi spiccando il volo per la sua ragguardevole carriera arbitrale.

Presenti per l’evento anche arbitri e assistenti delle categorie nazionali. Rivelata anche la partecipazione straordinaria del regista Giampiero Garofalo, già associato dell’Aia Rossano ex arbitro di serie A futsal e osservatore di arbitri di calcio a 5, che animerà diversi momenti con alcuni divertenti sketch.

Albo d’oro Premio “G. Beschin” agli arbitri internazionali:

– Daniele Orsato (2022)

– Marco Di Bello (2023)

– Daniele Chiffi nel 2024.



Albo d’oro premio “C. Bellucci – G. Savoia” ai migliori arbitri emergenti dell’Eccellenza regionale:



– nel 2022 a Domenico Macrina della sez. Reggio Calabria

– nel 2023 a Margherita Pittella della sez. di Crotone

– nel 2024 Danilo Frascà della sez. di Locri nel 2024.



Nel corso della cerimonia verranno, quindi, ricordati: G. Beschin, menzionato non solo come arbitro internazionale ma anche come dirigente sportivo molto apprezzato nel comprensorio per aver operato, tra le altre, sia sulla sponda calcistica coriglianese che rossanese, lasciando segni in chi ha avuto il piacere di conoscerlo e apprezzarlo; e di G. Bellucci e G. Savoia che la sezione Aia di Rossano vuole celebrare con rinnovato sentimento e condivisione annualmente. Oltre che arbitri e componenti del direttivo Aia sez. di Rossano per diversi anni, sono stati: osservatore in serie C, C. Bellucci, e osservatore in serie D, G. Savoia.

Cris. Fior.