“Innovazione in Agricoltura: Al via il secondo workshop per valorizzare le tecnologie e i modelli collaborativi nel settore agricolo”

Jonadi (VV), 12 giugno 2025 – Prosegue con grande partecipazione il ciclo di workshop sull’innovazione in agricoltura, promosso dall’ente di formazione Formed in collaborazione con il GAL Terre Vibonesi e con la direzione scientifica di Giorgio Durante, esperto di innovazione agroalimentare e responsabile di numerosi progetti di filiera e formativi. Dopo il successo del primo incontro, il secondo workshop dal titolo “Innovazione di prodotto, di processo e organizzativa in agricoltura” si terrà venerdì 13 giugno 2025, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, presso la Sala Nilde Iotti di Jonadi. L’incontro è rivolto a operatori del settore agricolo, tecnici, studenti delle ITS Academy e stakeholder del territorio. L’obiettivo principale è valorizzare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai modelli collaborativi, favorendo la crescita e l’innovazione nel settore agricolo.

Il programma della giornata prevede una serie di interventi che spaziano dall’introduzione ai concetti di innovazione applicata all’agricoltura, a un focus sull’agricoltura di precisione e sugli strumenti digitali per l’ottimizzazione delle risorse. Si parlerà anche di modelli organizzativi per cooperative, consorzi e reti d’impresa, con l’intento di mettere in luce soluzioni innovative per l’organizzazione del lavoro e delle attività agricole. Inoltre, durante la giornata, saranno previste dimostrazioni pratiche con tecnologie 4.0 per il monitoraggio, la trasformazione e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari. Non mancherà una tavola rotonda con imprenditori agricoli che condivideranno le loro esperienze, raccontando casi di successo e sperimentazioni in corso sul territorio.

Giorgio Durante, responsabile scientifico del progetto, ha sottolineato l’importanza di AGRINN, definendolo un’iniziativa strategica che unisce il mondo della ricerca, della formazione tecnica superiore e dell’impresa agricola. “L’obiettivo è facilitare la transizione tecnologica delle aziende calabresi, valorizzare le filiere tipiche e promuovere una nuova cultura dell’innovazione rurale. Vogliamo rendere le aziende agricole più competitive, permettendo alle famiglie di giovani che desiderano restare o tornare alla terra di sostenere una redditività adeguata.”

Il ciclo di workshop continuerà con altri appuntamenti focalizzati su tematiche di grande attualità, come la multifunzionalità delle aziende agricole, l’organizzazione di fattorie didattiche, il turismo rurale ed esperienziale, e la biodiversità. Il prossimo incontro è previsto per il 16 giugno e avrà come tema l’innovazione nelle filiere agricole, analizzando sfide, opportunità e strategie.