Il Premio “Guido Dorso” 2025 per la Ricerca va a Fabio Martinelli, direttore dell’ICAR-CNR

ROMA – È un riconoscimento di prestigio quello assegnato a Fabio Martinelli, direttore dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) del CNR di Rende (Cs), che si è aggiudicato il Premio “Guido Dorso” 2025 per la sezione Ricerca.

La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 9 ottobre nella cornice istituzionale della Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, a Roma, alla presenza delle principali autorità del mondo accademico, scientifico e politico.

L’iniziativa, patrocinata dal Senato della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università “Federico II” di Napoli, dal 1970 valorizza personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che si sono distinte per il loro contributo allo sviluppo del Mezzogiorno.

I vincitori della 46ª edizione del Premio “Guido Dorso” sono: Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale (istituzioni); Rita Mastrullo, già prorettrice dell’Università “Federico II” di Napoli (università); Lucio D’Alessandro, rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (cultura); Fabio Martinelli, direttore dell’Istituto di calcolo e reti di alte prestazioni (ICAR) del CNR di Rende (Cs) – (ricerca); Caterina Meglio, amministratore delegato di Materias – Napoli (imprenditoria); Associazione Ra.Gi. onlus di Catanzaro, presieduta da Elena Sodano (Terzo Settore).

Nel corso della sua lunga storia, il Premio ha annoverato tra i suoi insigniti figure di altissimo profilo, tra cui Giovanni Leone, Giorgio Napolitano, Renato Dulbecco, Franco Modigliani, Antonio D’Amato, Dominick Salvatore, Pasquale Saraceno, Francesco Paolo Casavola, Francesco Rosi, Riccardo Muti e altri tra i più autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni, della ricerca, dell’economia e della cultura.