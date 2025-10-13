Il Caciocavallo di Pecora Siviglia: un’eccellenza nata tra pascoli e formazione

Il Caciocavallo di Pecora Siviglia è oggi uno dei prodotti di punta dell’Azienda Agricola Biologica Siviglia: un formaggio a latte crudo, premiato, riconosciuto, ricco di personalità e radicato nella tradizione pastorale calabrese. La sua particolarità? È un caciocavallo filato non con il più comune latte vaccino, ma con latte di pecora – un’innovazione rara nel panorama caseario italiano.

Dietro questo formaggio unico ci sono Teresa Sifonetti, casara e socia dell’azienda insieme al marito Roberto, custodi di una lunga esperienza nella lavorazione artigianale del latte di pecora. I loro formaggi, prodotti con metodi tradizionali e ingredienti biologici, sono molto apprezzati sia dai visitatori dell’azienda che nei mercatini della Coldiretti, dove gli amanti del gusto autentico si danno appuntamento.

Ma la storia del Caciocavallo di Pecora non nasce solo nei pascoli: prende forma tra i banchi del corso ITS Academy IRIDEA “Terra & Cibo”, un biennio di alta formazione post-diploma in ambito agroalimentare, della durata di 1800 ore. Un percorso pensato per fornire competenze tecniche e creative in settori come sicurezza alimentare, analisi sensoriale di formaggi, salumi e miele, e innovazione di prodotto.

È proprio durante una lezione, condotta dall’esperto di produzioni agroalimentari e analisi sensoriale Giorgio Durante, coordinatore didattico dell’ITS, che arriva la sfida:

“Perché non provare a far filare il latte di pecora e produrre un caciocavallo?”

Una provocazione accolta con entusiasmo da Teresa, che coinvolge l’intera classe nel laboratorio artigianale dell’azienda Siviglia. Qui, gli studenti mettono le mani nel latte: nascono ricotte, formaggi freschi, e infine i primi esperimenti di caciocavallo di pecora a latte crudo.

L’esito sorprende tutti: il Caciocavallo di Pecora diventa oggetto d’esame, presentato ufficialmente alla commissione come esempio concreto della sinergia tra formazione, impresa e territorio, oltre che testimonianza tangibile delle competenze acquisite durante il percorso. Dopo i necessari passaggi sanitari, il test di mercato decreta un successo pieno: il Caciocavallo di Pecora conquista i consumatori e diventa il simbolo dell’innovazione nata dal percorso ITS.

“La soddisfazione – sottolinea la presidente dell’ITS Academy IRIDEA, prof.ssa Felicita Cinnante – è grandissima. Dai tesori naturali della nostra terra possiamo immaginare e realizzare filiere integrate nell’agroalimentare, capaci anche di stimolare un’offerta turistica specializzata e legata alle nostre tradizioni.”

Oggi, quello che era un esperimento didattico è diventato una storia di successo imprenditoriale e formativa. L’Azienda Siviglia continua a produrre il suo Caciocavallo con passione e autenticità, mentre l’ITS Academy IRIDEA si conferma non solo un percorso di studi, ma una vera palestra di futuro, dove si custodiscono le radici di un sapere antico trasformandole in eccellenza contemporanea.