Rotary Presila Cosenza, borsa di studio per gli studenti del secondo anno di Medicina dell’Unical

Il Rotary Club Presila Cosenza Est, in stretta collaborazione con l’ Università della Calabria, ha indetto una procedura selettiva per il conferimento di una borsa di studio

RENDE (CS) – Nell’ambito delle iniziative finalizzate ad offrire ai numerosi giovani calabresi nuove opportunità di formazione e crescita professionale, con conseguenti ricadute occupazionali, Il Rotary Club Presila Cosenza Est, in stretta collaborazione con l’ Università della Calabria, ha indetto una procedura selettiva per il conferimento di una borsa di studio destinata a premiare lo studente iscritto al secondo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’UNICAL, sulla base dei criteri meritocratici indicati nel BANDO che verrà diffuso sul sito del Club https://www.rotarypresilacosenzaest.org), sulla pagina Facebook, su Instagram dello stesso Club, sul sito del Distretto Calabria ( https://rotary2102.org) e sulla bacheca del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia TD dell’Università della Calabria.

Obiettivo non secondario, ha precisato il Presidente del Club dott. Antonio Iannello, “è quello di consolidare il rapporto con il territorio e costruire una linea di collaborazione fra tutte le parti interessate allo sviluppo della Calabria.

Si tratta di una borsa di studio dell’importo di 1.500 euro destinata a premiare lo studente al secondo anno dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia – TD (0804 – 0822) dell’Università della Calabria ritenuto/a meritevole, sulla base della media aritmetica più elevata dei voti ottenuti negli esami registrati in carriera.

La domanda di partecipazione alla borsa di studio, corredata dai dati personali, e-mail e numero di cellulare dei richiedenti, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere inviata con raccomandata a.r. al “Rotary Club Presila Cosenza Est” c/o Regal Garden – C. da Episcopani – 87040 Zumpano – (CS).