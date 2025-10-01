Ottobre Rosa, il grande bluff: prevenzione a singhiozzo per troppe donne

Ogni ottobre l’Italia si colora di rosa: monumenti illuminati, fiocchi ovunque, slogan rassicuranti, testimonial famose, campagne istituzionali, post commossi sui social. Uno spettacolo che colpisce, ma dietro questa scenografia si nasconde una verità diversa.

Troppe donne restano escluse da un sistema sanitario che discrimina per territorio, ceto e origine. Dietro i fiocchi e i selfie c’è un’Italia fatta di silenzi, liste d’attesa infinite e opportunità negate.

Il tumore al seno è la neoplasia più diagnosticata tra le donne italiane. Ogni anno, oltre 55.000 donne ricevono questa diagnosi, secondo il Rapporto 2024 del Ministero della Salute. Ottobre è rosa. Ma sotto il velo di questo mese celebrativo si cela un Paese a due velocità, segnato da disuguaglianze territoriali, tagli strutturali alla sanità pubblica e diagnosi mancate. Quello che dovrebbe essere un inno alla prevenzione si riduce sempre più a una gigantesca operazione di facciata.

È qui che il bluff si svela, la campagna mediatica di Ottobre Rosa nasconde una verità scomoda. La prevenzione sanitaria in Italia non è universale, è un privilegio, non un diritto garantito a tutte.

Ogni anno, tra campagne, fiocchi rosa e selfie di solidarietà, una domanda rimane senza risposta: per quante donne “Ottobre Rosa” è davvero un’opportunità di prevenzione? Per quante, invece, è solo un’immagine da condividere?

Dietro le luci e i colori che tingono le città, c’è un’Italia invisibile, fatta di donne che non ricevono nemmeno un invito per gli screening, chi si trova davanti a liste d’attesa interminabili, barriere culturali e linguistiche insormontabili.

Solo il 60% delle donne tra i 50 e i 69 anni riceve l’invito per la mammografia, l’esame fondamentale per scoprire il tumore al seno in fase precoce (Rapporto Ministero Salute 2024). Ma questa media nazionale nasconde una realtà frammentata: al Nord, l’adesione supera il 65%, mentre al Sud la copertura scende sotto il 41%, con punte inferiori al 10% in alcune zone della Calabria e della Sicilia. Le liste d’attesa superano spesso i sei mesi, mentre il tumore avanza silenzioso. Chi può, sceglie il privato, spendendo dai 90 ai 150 euro per accorciare i tempi. Chi non può? Aspetta. E spesso scopre la malattia troppo tardi.

Al Nord, dove gli screening sono più diffusi e organizzati, l’80% dei tumori al seno viene diagnosticato precocemente. In Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, la mortalità è calata del 10% negli ultimi dieci anni (dati Istituto Superiore di Sanità). Non perché il tumore sia diventato meno aggressivo, ma perché viene riconosciuto in tempo.

Dietro l’invito a “volerci bene” si nasconde un paradosso crudele, lo Stato parla di prevenzione, ma non la garantisce. Ci sono territori privi di mammografi funzionanti, radiologi preparati, percorsi di follow-up seri. E ci sono donne che non possono permettersi una visita specialistica, una risonanza, un esame genetico. Il tumore al seno è una patologia democratica nel colpire, ma profondamente iniqua nel modo in cui viene diagnosticata.

La donna “normativa” delle campagne pubblicitarie è bianca, informata, autonoma, digitale. Chi vive ai margini, povera, straniera, anziana, disabile, non ha accesso. Non per scelta, ma per impossibilità. Mentre lo Stato proclama il “volersi bene”, il messaggio nascosto è chiaro: puoi farlo solo se hai i mezzi per farlo. I sorrisi, gli slogan, i selfie in posa servono a calmare chi osserva da lontano, non chi vive davvero questa realtà. Non chi aspetta nei corridoi delle ASL, con un’impegnativa in mano e un’ansia che non conosce scadenza.

Nel mondo di Ottobre Rosa, le donne sembrano tutte uguali, una massa uniforme e sorridente. Ma nella realtà, sono profondamente diverse.

Alcune parlano italiano, hanno un medico di base, sanno dove cercare informazioni. Altre no. Le donne migranti, le disabili, le precarie non esistono nelle brochure patinate. Questo divario è evidente soprattutto nelle comunità filippina e cinese, spesso escluse dagli screening per mancanza di informazioni o per barriere linguistiche e culturali. La salute, così, diventa un privilegio culturale. Il corpo, invece di essere protetto, si trasforma in un’assenza silenziosa, ignorata e abbandonata.

Nel frattempo, la retorica invade ogni spazio: “volersi bene”, “fare prevenzione”, “pensare a sé”. Ma come si fa, quando un’ecografia costa più di una settimana di spesa? Al Nord ti convocano per lo screening; al Sud, invece, ti arrangi come puoi. Se sei fortunata. Se hai soldi, paghi il privato. Se no, aspetti. Lo Stato ti dice: “Fai prevenzione, volerti bene è importante.” E poi ti offre un appuntamento tra nove mesi. Nel frattempo, il cancro non aspetta. Tu sì.

Siamo nel 2025 e ancora ci vogliono convincere che un fiocco possa salvarti la vita. Ma noi ci chiediamo: dove sono gli screening gratuiti per tutte, davvero? Dove sono i mammografi nei paesini dell’entroterra? Dove sono le campagne informative per chi non ha internet, non ha un medico, non sa a chi rivolgersi? Una campagna di sensibilizzazione dovrebbe salvare vite. Ma se sensibilizzi e poi abbandoni le persone nei corridoi degli ospedali, stai solo illudendo.

La vera prevenzione ha bisogno di:

• screening funzionanti e gratuiti per tutte;

• fondi reali per la sanità pubblica, non spot ministeriali da 30 secondi;

• personale formato, apparecchiature moderne, percorsi sicuri e veloci;

• accesso equo alla diagnosi precoce, non pacchetti benessere.

Per ogni euro speso in marketing rosa, quanti euro arrivano davvero ai reparti di oncologia? Quanti vengono usati per assumere medici, aprire consultori, educare le donne? Non ci serve un fiocco. Ci serve una mammografia gratuita, in tempi umani.

Non abbiamo bisogno di campagne emozionali, di vuote parole che si dissolvono con il tempo. Ci serve uno Stato che riconosca che curarsi non è un lusso o un favore, ma un diritto sancito dalla Costituzione. La prevenzione è un diritto inalienabile, non un privilegio concesso a pochi. È tempo di smettere di mascherare le disuguaglianze con colori e simboli vuoti, di illudere chi lotta ogni giorno. Ogni donna che ha dovuto scegliere tra pagare una bolletta o una mammografia merita di sentire la verità, forte e chiara, senza compromessi, senza retorica.

“Ottobre Rosa” non può più limitarsi a un mese di passerelle e simboli vuoti. Deve trasformarsi in una battaglia reale, dura, senza compromessi, per la giustizia sociale. Non per finta solidarietà o per salvare le apparenze, ma per riconoscere e abbattere le barriere che ancora escludono troppe donne dalla prevenzione e dalla cura. Perché la vera libertà non si conquista con i sorrisi e i fiocchi, ma con l’uguaglianza concreta, con il diritto garantito a ogni corpo, a ogni vita. La lotta è un atto di responsabilità, e chi tace è complice.