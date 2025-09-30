WTA 125 di Rende: grande tifo per Trevisan ma il Chiappetta Sport Village regala emozioni a tutto campo

Gli spalti del campo centrale del Chiappetta Sport Village si riempiono sempre di più. C’è grande attesa per l’esordio al WTA 125 degli Internazionali di Calabria della toscana Martina Trevisan, tra le protagoniste più attese del torneo.

Tutti i match sono di altissimo livello, ma l’emozione legata alla presenza di Martina – ex numero 1 d’Italia, argento con la maglia azzurra nella Billie Jean King Cup 2023 – è palpabile. Attualmente al numero 127 del ranking WTA, Trevisan ha vinto nel 2024 il Nordea Open (WTA 125), è arrivata ai quarti al Guadalajara Open (WTA 500) e anche al Jiangxi Open (WTA 250).

Contro la spagnola Aliona Bolsova, Martina lotta con grinta ma cede solo al tie-break del primo set. Nel secondo set, Bolsova si mostra più solida, sbaglia pochissimo e si impone con il punteggio finale di 7/6, 6/4. Il tifo per Trevisan è stato incessante: il pubblico ha risposto con calore, facendo sentire tutto l’affetto per l’azzurra.

Le altre italiane

Nulla da fare per l’altra italiana, Federica Di Sarra Chiesa, sconfitta dalla testa di serie numero 6, Julia Grabher, con un netto 6/3, 6/1.

Nel derby tutto italiano tra Matilde Paoletti Abbagnato (n. 408 WTA) e Anna Maria Fossa Huergo (n. 119), arriva la sorpresa di giornata: la Abbagnato domina l’incontro con un clamoroso 6/1, 6/1.

Nel match serale, la polacca Weronika Falkowska Chwalinska, numero 96 del mondo, supera l’italo-tedesca Lisa Pigato Ambrosio (n. 204) per 6/2, 6/4, dopo un primo set a senso unico e un secondo più combattuto.

Le big avanzano, ma con qualche fatica

La testa di serie numero 2, Darja Semenistaja, deve lottare nel primo set ma supera l’ostacolo con un tie-break e poi chiude agevolmente nel secondo: 7/6, 6/1.

Più complicato l’impegno per la testa di serie numero 3, Simona Waltert (n. 90 WTA), che deve ricorrere al terzo set per battere l’austriaca Sinja Kraus. Dopo un avvio difficile, Waltert ritrova il ritmo e chiude il match con autorevolezza.

La francese Lénaëlle Lemaitre supera con autorità la svizzera Leonie Kung per 6/2, 6/3, mentre Lucija Kostovic liquida la tedesca Mona Barthel con un secco 6/3, 6/2. Avanza anche la slovena Tamara Zidansek (n. 172 WTA), che elimina la spagnola Yvonne Cavalle Reimers Lazaro Garcia.

Doppio e spettacolo

In doppio, proprio Kung e Lemaitre, avversarie in singolare, fanno coppia e ottengono la vittoria contro il duo Christie/Wagner.

Il programma di domani:

Il tabellone di mercoledì promette nuove scintille. Si parte alle ore 10:00 con Bolsova opposta alla ceca Lucie Bejek, che sarà impegnata anche nel doppio.

A seguire, sul campo centrale, attesissimo il derby italiano tra Abbagnato e Zantedeschi. Chiude la sessione serale la nostra Nuria Brancaccio, attesa da un match difficile contro la canadese Carol Zhao Brastine, reduce dalla vittoria su Bernarda Pera.

Nel mezzo, spazio al match della testa di serie numero 1, l’egiziana Mayar Sherif, che affronterà Tamara Zidansek in un incontro che promette spettacolo.

Sui campi del Chiappetta Sport Village lo spettacolo continua: il WTA 125 di Rende è solo all’inizio, ma ha già acceso i cuori degli appassionati.

Cinzia Gullace