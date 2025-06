Rosarno, spari in pieno giorno contro vetrina di una boutique

Ignoti hanno sparato alcuni colpi di pistola, avvenuto intorno alle ore 11, a Rosarno (RC), contro la vetrina di una boutique su via Nazionale sud, in pieno centro città. Gli spari, oltre a mandare in frantumi la vetrata dell’esercizio commerciale posto in una via molto frequentata della città hanno danneggiato anche l’auto, un Porsche, di proprietà un avvocato che ha lo studio nelle vicinanze del negozio.



Indagini sono state avviate dai carabinieri intervenuti sul posto per risalire agli autori, al movente dell’episodio e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. In particolare, gli investigatori dell’Arma stanno visionando le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona allo scopo di tentare di dare un volto a chi ha esploso i colpi di arma da fuoco.

Non ci sono stati danni alle persone ma l’episodio ha creato panico e apprensione tra i presenti.