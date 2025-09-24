Il Movimento Difesa del Cittadino ha nominato l’avv. Rossana Battaglia referente regionale per la Calabria con delega alle Pari Opportunità e al contrasto alla violenza sulle donne. Professionista con oltre dieci anni di esperienza, Battaglia si è sempre distinta per l’impegno nella tutela dei diritti delle donne.
Nel nuovo incarico coordinerà iniziative di sensibilizzazione, formazione e supporto alle vittime.
“La lotta alla violenza di genere è una priorità per costruire una comunità più giusta”, ha dichiarato.
MDC rafforza così la propria presenza nel Mezzogiorno, dove le donne affrontano ancora gravi difficoltà, promuovendo azioni concrete e collaborazioni territoriali per l’emancipazione femminile.
Rossana Battaglia nominata referente MDC Calabria per le Pari Opportunità
Il Movimento Difesa del Cittadino ha nominato l’avv. Rossana Battaglia referente regionale per la Calabria con delega alle Pari Opportunità e al contrasto alla violenza sulle donne. Professionista con oltre dieci anni di esperienza, Battaglia si è sempre distinta per l’impegno nella tutela dei diritti delle donne.