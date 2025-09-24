Rossana Battaglia nominata referente MDC Calabria per le Pari Opportunità

Il Movimento Difesa del Cittadino ha nominato l’avv. Rossana Battaglia referente regionale per la Calabria con delega alle Pari Opportunità e al contrasto alla violenza sulle donne. Professionista con oltre dieci anni di esperienza, Battaglia si è sempre distinta per l’impegno nella tutela dei diritti delle donne.

Nel nuovo incarico coordinerà iniziative di sensibilizzazione, formazione e supporto alle vittime.

“La lotta alla violenza di genere è una priorità per costruire una comunità più giusta”, ha dichiarato.

MDC rafforza così la propria presenza nel Mezzogiorno, dove le donne affrontano ancora gravi difficoltà, promuovendo azioni concrete e collaborazioni territoriali per l’emancipazione femminile.