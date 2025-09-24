Modello CalabriaParchi”: la natura calabrese protagonista al World Tourism Event di Roma

Giovedì 25 settembre, dalle 15:45 alle 16:40, presso l’Area Meeting Sisto IV del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia a Roma, si terrà l’incontro “Modello CalabriaParchi. Un viaggio rigenerante nel cuore del Mediterraneo”, promosso da CalabriaParchi.
L’evento rappresenta un’occasione per conoscere da vicino le strategie di valorizzazione delle aree protette della Regione Calabria, attraverso il contributo diretto dei rappresentanti dei Parchi Nazionali del Pollino, della Sila, dell’Aspromonte, del Parco Naturale delle Serre e dei Parchi Marini. Un confronto sul ruolo chiave dei parchi nello sviluppo del turismo sostenibile, nella tutela della biodiversità e nella promozione dell’identità culturale.
L’iniziativa, cofinanziata dall’Unione Europea con il supporto della Regione Lazio, si inserisce nel World Tourism Event for World Heritage Sites, evento internazionale dedicato ai patrimoni mondiali UNESCO e alle buone pratiche di turismo responsabile.