Poker del Cosenza contro il Giugliano, ottima la prestazione della squadra di Buscè

COSENZA – I calabresi dopo il 4-1 contro il Catania ripetono lo stesso risultato anche con il Giugliano. Il Cosenza in ottica offensiva segna 4 gol e porta a casa un successo dopo il pari in trasferta ottenuto a Caserta.

La cronaca della gara

Il Cosenza è fin da subito padrone del campo. Al minuto 4 Mazzocchi cerca subito la via del gol, ma l’estremo difensore Russo è pronto ed evita guai. Un giro di orologio e con Florenzi arriva un’altra conclusione verso la porta del Giugliano: palla alta sopra la traversa. I calciatori del Cosenza ci provano a più riprese, decisivo risulta però Russo che si oppone in almeno 2/3 circostanze: il primo tempo termina in parità.

Durante la ripresa i rossoblù rientrano sempre con grinta e determinazione al cospetto di un avversario parso non in giornata. Al 5′ della ripresa Kouan ci prova dalla distanza: palla fuori. Qualche minuto dopo la gara si sblocca: gol di Cannavò di testa e da pochi passi. Subito dopo Garritano lancia un assist perfetto per Cannavò che, però, colpisce la traversa: sulla respinta Mazzocchi non sbaglia. Un tocco di mano di Del Fabbro causa rigore per i Lupi della Sila e terzo gol firmato dal capitano Garritano su calcio di rigore. La partita. E c’è spazio anche per la quarta rete segnata da Ricciardi. C’è spazio per il gol della bandiera con Njambè: il tiro a giro dal limite supera Vettorel per il definitivo 4-1.

Il tabellino di Cosenza-Giugliano

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio (38′ st Barone); Garritano (32′ st Ragone), Langella, Kouan; Florenzi (32′ st Achour), Cannavò (18′ st Ricciardi); Mazzocchi (32′ st Novello). In Panchina: Pompei, Barone, Dalle Mura, Rocco, Arioli, Contiero, Mazzulla, Achour, Randazzo. Allenatore: Buscè.

GIUGLIANO (4-4-2): Russo; D’Avino, Del Fabro, Caldore, Vaglica (34′ st Milan); Borello (14′ st Esposito), Zammarini (14′ st Peluso), Prezioso (14′ st De Rosa), D’Agostino; Prado, Nepi (14′ st Njambè). In panchina: Bolletta, Forciniti, Lops. Allenatore: Cudini.

ARBITRO: Signor Antonio Reda di Molfetta. Assistenti: Signori Davide Fedele di Lecce e Vincenzo Andreano di Foggia. Quarto Uomo: Leonardo Mastrodomenico di Matera. FVS: Davide Gigliotti di Lamezia Terme.

MARCATORI: 8′ st Cannavò (C), 11′ st Mazzocchi (C), 29′ st Garritano (C), 33′ st Ricciardi (C), 41′ st Njambè (G).

NOTE: 1.097 spettatori, 59 ospiti. Ammoniti: Zammarini (G). Angoli: 3-2. Recupero: 1′ pt, 4′ st.