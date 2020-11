Boxe, il crotonese Tobia Loriga si conferma campione italiano dei Welter

CROTONE – Tobia Giuseppe Loriga è ancora una volta il più bravo di tutti. Al Pala Boni di Mantova, nel corso del VI Memorial Attilio Lasagna, il pugile crotonese (Francesco Ventura 32v8s3p) si è confermato campione italiano dei pesi Welter battendo Dario Socci (Pug. Salernitana – 12v6s2p).

Match molto intenso dal punto di vista agonistico in cui i due boxer hanno dato tutto per cercare di prevalere. Alla fine a riuscirci è stato Loriga che si è imposto con verdetto non unanime (96-94; 96-94; 95-95). Ottima anche la prestazione di Socci che ha tenuto testa al Campione per tutti e 10 i round.

Per il pugile crotonese è il terzo titolo nazionale dei welter in bacheca.