I medici-calciatori del Cosenza Fc vincono la Supercoppa

COSENZA – E’ il Cosenza Fc ad alzare al cielo la Supercoppa 2021 dei medici-calciatori disputata sabato 24 settembre al “Sila regia stadium Paolo Rossi” di Villaggio Palumbo. La squadra guidata da Enrico Costabile ha battuto il Melito Porto Salvo (detentori della Coppa Italia) per 2-0, grazie alla doppietta di Pescetelli.

Albo d’oro della manifestazione

Per i rossoblù del presidente e capitano dr. Antonio Caputo, che nel 2021 avevano conquistato anche il titolo di campioni d’Italia, è la quinta Supercoppa vinta, dopo quelle nel 2014 conquistata a Paola, nel 2016 a Cosenza, nel 2017 a Melito Porto Salvo e nel 2019 ancora in terra bruzia. Gli altri trofei sono stati vinti dal Palermo, a Carini, nel 2015, da Melito Porto Salvo, a Reggio Calabria, nel 2018, e da Trinacria Palermo, a Napoli, nel 2020.

Final Six di Coppa Italia con tre squadre calabresi

Per quanto riguarda il resto dell’attività dei medici-calciatori dal 14 al 16 ottobre a Firenze si svolgerà la Final Six di Coppa Italia che dovrà assegnare la diciannovesima edizione del trofeo. Tutte le gare si disputeranno presso il Centro tecnico federale di Coverciano. Alla fase finale dopo lo svolgimento delle eliminatorie sono arrivate Milano-Brianza, Napoli (saranno loro due a scendere in campo per la prima partita il 14 alle ore 15), Melito Porto Salvo e Cosenza (a seguire, una sfida che si rinnova), Trinacria Palermo e Reggio Calabria. Sabato pomeriggio le semifinali e domenica la finale per il 1° e 2° posto.