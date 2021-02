Tuffi, Francesco Porco argento alla Coppa Tokyo

Se il 2020 dei tuffi per gli atleti calabresi si era chiuso con i buoni risultati del Trofeo di Natale, il 2021 agonistico si apre con la Coppa Tokyo, manifestazione di avvicinamento e preparazione agli Assoluti Indoor in programma a marzo.

Ancora senza Giovanni Tocci – convalescente dall’infortunio alla caviglia sinistra – nella prima giornata della competizione, in programma alla “Bruno Bianchi” del Centro Federale di Trieste fino a domenica 7 febbraio, spicca la medaglia d’argento del giovane calabrese Francesco Porco (GS Fiamme Oro – Cosenza Nuoto) dal trampolino maschile 1 metro.

La vittoria è andata a Lorenzo Marsaglia (Marina Militare – CC Aniene Roma) che conduce una gara convincente, appena sporcata dal triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (42.00), chiudendo con 354.55 punti, poco più di 17 in più di Porco (337.20). Sul gradino più basso del podio un ritrovato Tommaso Rinaldi (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi) terzo con 333.55.

Gli altri calabresi

Nella prima giornata giù dal podio gli altri calabresi qualificati per la finale. Nella gara dal trampolino 3 metri femminile Laura Bilotta (GS Fiamme Oro – Cosenza Nuoto) chiude al sesto posto la finale vinta da Chiara Pellacani (Fiamme Gialle). Sesto posto dalla piattaforma maschile anche per Antonio Volpe (Cosenza Nuoto). Podio tutto per le Fiamme Oro con, nell’ordine, Andreas Sargent Larsen, Riccardo Giovannini e Maicol Verzotto.

Finale trampolino un metro maschile:

1. Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene) 354.55

2. Francesco Porco (Fiamme Oro/Cosenza Nuoto) 337.20

3. Tommaso Rinaldi (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi) 333.55

Finale trampolino 3 metri femminile:

1. Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport F.lli Marconi) 305.10

2. Elisa Pizzini (Bergamo Tuffi) 259.75

3. Maia Biginelli (Fiamme Oro) 245.05

Finale piattaforma maschile

1. Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro/CC Aniene) 422.65

2. Riccardo Giovannini (Fiamme Oro) 384.30

3. Maicol Verzotto (Fiamme Oro/Bolzano Nuoto) 378.75