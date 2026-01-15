STARS – Nuove Stelle per lo Spettacolo 2025: Vittoria Morga vince la XXIII edizione

Si è conclusa presso l’Hotel Universo di Fiuggi la XXIII edizione del concorso-casting nazionale “STARS – Nuove Stelle per lo Spettacolo”, affiancata dalla kermesse canora nazionale “SONG LIVE”. Le finali, svoltesi dall’8 al 10 gennaio 2026, hanno visto la partecipazione di giovani talenti provenienti da tutta Italia, confermando l’evento come uno dei principali appuntamenti dedicati allo spettacolo emergente.

A conquistare il titolo principale STARS – Nuove Stelle per lo Spettacolo 2025 è stata la pugliese Vittoria Morga, mentre il primo posto della competizione canora SONG LIVE è stato assegnato alla cantante acrese Carmen Longobucco.

Ideato e prodotto da Marino Anzani Ciliberti, presidente dell’Associazione Fantasy, STARS si conferma un importante laboratorio di scouting per moda, cinema, pubblicità e televisione, grazie a una formula che integra casting tecnici, performance artistiche e sfilate di moda.

Tra i momenti più apprezzati della manifestazione, grande riscontro hanno ottenuto le sfilate firmate Anna Maria Coscarello Creation, con collezioni capaci di unire eleganza, originalità e una forte identità stilistica. Tre giornate intense che hanno trasformato Fiuggi in un palcoscenico dedicato alla creatività e al talento emergente.

Nato nel 2003, il concorso STARS – Nuove Stelle per lo Spettacolo ha ospitato negli anni le sue finali in alcune delle location più iconiche di Roma e del Lazio, tra cui Piper, Gilda, Heaven, Shilling, Belladonna, Cinecittà e il Teatro Antico di Fiuggi, consolidando un percorso di crescita costante nel panorama nazionale.

La conduzione delle serate è stata affidata a Emilio Anzani Ciliberti, con coreografie curate da Valentina Basileva. La regia audio-video è stata realizzata da Mario Fiorellino e Carlo Federici, mentre fotografie e riprese per STARS TV Television e Ciak Cast Magazine sono state curate da Yulia Mulkovska e Antonio Paradiso.

Nel corso della tre giorni si sono alternate giurie tecniche composte da professionisti del mondo dello spettacolo, tra cui la conduttrice e speaker Moira Sorrisi, il cabarettista e imitatore Gabriele Marconi, il patron del Cantagiro Enzo De Carlo, l’event planner Liana Amicone, il fotografo di moda Giancarlo Fiore, l’attore Giuseppe Ansaldi, il presidente nazionale ANLC Paolo Sparvoli e il Principe Idrissi.

Durante la seconda serata è stata assegnata la fascia speciale Miss Diana (20ª edizione del concorso nazionale ANLC, gemellato con STARS) alla giovane Giovanna Scafi di Cassino.

Per il concorso STARS sono state assegnate le seguenti fasce ufficiali:

STARS Hotel Universo: Yulia Mulkovska

STARS Televisione (ex aequo): Bondarenco Madalina e Caterina Alessandra Alberti

STARS Moda: Giovanna Scafi

STARS Pubblicità: Rebecca Maria Balan

STARS Cinema: Maria Gigashili

STARS – Nuove Stelle per lo Spettacolo 2025: Vittoria Morga

Per le categorie speciali:

STARS Baby: Olteanu Raffaella Elena

STARS Lady Over: Uliana Jasinchuk e Donatella Conversano

Parallelamente si è svolta la finale nazionale della kermesse canora SONG LIVE, presieduta dal patron del Cantagiro Enzo De Carlo, che ha decretato i vincitori delle diverse categorie:

Vincitrice assoluta 2025: Carmen Longobucco

Juniores: Gennaro Provenzano

Nuovi Talenti: Krizia Carito

Over: Nicola Pagliaro

Premio “Song Live – Armonia di Talenti”: Francesca Giordano

Con una partecipazione sempre più ampia e una proposta artistica articolata, STARS continua a rappresentare un punto di riferimento per giovani aspiranti protagonisti del mondo dello spettacolo, dando appuntamento alla XXIV edizione di “STARS – Nuove Stelle per lo Spettacolo” e alla prossima edizione di SONG LIVE.