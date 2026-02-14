Teatro Rendano gremito per il Cardinale Pizzaballa: il Rotary mobilita la città per i bambini di Gaza

Teatro comunale “A. Rendano” di Cosenza gremito in ogni ordine di posti per l’incontro con il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Rende, ha richiamato il 12 febbraio una straordinaria partecipazione di cittadini, associazioni e istituzioni, uniti dall’obiettivo di sostenere i bambini di Gaza e le vittime del conflitto in Medio Oriente.

L’incontro pubblico si è svolto in un clima di forte intensità emotiva, trasformandosi in un momento di riflessione collettiva sui temi della pace, della responsabilità condivisa e della tutela delle popolazioni più fragili. L’evento ha rappresentato il culmine di un percorso avviato già la scorsa estate dal Rotary rendese, su proposta di don Giacomo Tuoto e portato avanti dal presidente Sergio Mazzuca, con il supporto del giornalista e filosofo Simone Tropea e in sinergia con la Diocesi di Cosenza, nell’ambito delle celebrazioni della Madonna del Pilerio.

L’appuntamento è stato organizzato in forma interclub, con il coordinamento del Rotary Rende e la partecipazione dei club di Cosenza, Riviera dei Cedri, Cosenza Nord, Presila Cosenza Est, Montalto Uffugo Valle del Crati, Mendicino Serre Cosentine, E-Club Calabria International, Cosenza Sette Colli e Belvedere Alto Tirreno Cosentino.

Numerose le autorità presenti in platea: l’arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano Giovanni Cecchinato, la prefetta di Cosenza Rosa Maria Padovano, i sindaci di Cosenza e Rende Franz Caruso e Sandro Principe, il questore Antonio Borrelli, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza Andrea Mommo e Giuseppe Dell’Anna, oltre al governatore del Distretto 2102 del Rotary International Dino De Marco. Al termine dell’incontro, il maestro orafo Gerardo Sacco ha donato al Cardinale una croce bizantina appositamente realizzata per l’occasione.

Accanto all’evento pubblico, nella stessa giornata si è svolta anche la Cena di solidarietà organizzata dal Rotary Club Rende, che ha registrato un’adesione superiore alle aspettative tra soci, imprenditori, professionisti e cittadini. L’iniziativa ha consentito di raccogliere una somma significativa che sarà consegnata direttamente al Cardinale Pizzaballa per sostenere progetti umanitari a favore dei bambini di Gaza, coordinati dal Patriarcato di Gerusalemme.

«L’iniziativa aveva uno scopo chiaro e unico: trasformare un incontro in un aiuto concreto – ha dichiarato il presidente Sergio Mazzuca –. Quanto raccolto rappresenta il risultato più vero di questo cammino comune. Non è solo una cifra, ma un gesto collettivo di solidarietà e responsabilità».

La presenza del Cardinale, impegnato in prima linea accanto alle comunità colpite dalla guerra, ha lasciato alla città un messaggio di forte valore umano e morale. Una mobilitazione corale che conferma la capacità del Rotary di tradurre la solidarietà in azioni strutturate e interventi concreti a sostegno delle popolazioni più vulnerabili.