Cosenza, “Riforma in Festa”: il 30 aprile la Caccia ai Sigilli con Scialati e Social Builders

COSENZA, 30 APRILE 2026 — Si terrà giovedì 30 aprile la “Caccia ai Sigilli”, un’iniziativa pensata per valorizzare i luoghi del S.S. Crocifisso attraverso un’esperienza che unisce gioco, partecipazione e scoperta del territorio.

L’evento si inserisce all’interno di “Riforma in Festa”, il programma dei Solenni Festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso della Riforma (23 aprile – 3 maggio), tra gli appuntamenti più sentiti dalla città.

L’appuntamento è fissato per le ore 16:30, con ritrovo presso il Sagrato del Santuario del S.S. Crocifisso. I luoghi della festa diventeranno un percorso interattivo: i partecipanti, organizzati in gruppi, saranno coinvolti in prove, indizi e tappe che li porteranno alla conquista dei “sigilli”, attraversando il Santuario e le aree circostanti.

L’iniziativa nasce dal progetto Scialati, che ne ha curato l’ideazione, e si sviluppa sul territorio grazie alla collaborazione con Social Builders, realtà impegnata nella promozione dell’aggregazione e nella costruzione di comunità.

L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza accessibile e coinvolgente, capace di avvicinare bambini, giovani, famiglie e gruppi alla festa in modo attivo, trasformando un momento tradizionale in un’occasione di partecipazione diretta.

Informazioni utili

Ritrovo: Sagrato Santuario S.S. Crocifisso – Cosenza

Orario: 16:30

Partecipazione aperta a gruppi, giovani e famiglie

Modalità di gioco: indizi, prove e “sigilli” da conquistare

Quota di partecipazione: gratuita

Iscrizione online:

https://forms.gle/1sCTgMP1A2vhiWf48