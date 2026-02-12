L’etica del viandante di Galimberti per il giovedì sera all’Unical

Salirà questa sera al Teatro Auditorium Unical (TAU) di Rende il Professore Umberto Galimberti con il nuovo spettacolo “L’etica del Viandante”, conferenza-spettacolo rivolta a un pubblico trasversale e pensata per coinvolgere spettatori di ogni età. Il noto psicoanalista e filosofo italiano farà tappa questa sera al Teatro Cilea di Reggio Calabria, prima di tornare a Rende per l’atteso appuntamento all’Università della Calabria.

Le due date si inseriscono nel progetto “DAS – Borghi d’Arte e di Scena”, promosso e organizzato da Dedo Eventi di Alfredo De Luca, in collaborazione con Teatro Rosso Simona e la compagnia teatrale Allegra Ribalta. Un’iniziativa che punta a coniugare divulgazione culturale e spettacolo dal vivo, valorizzando il territorio attraverso una programmazione di qualità.

“L’etica del Viandante” si configura come un percorso di riflessione sui temi dell’etica contemporanea, del senso dell’esistenza e della condizione umana nella società odierna. Con il suo stile rigoroso e al tempo stesso accessibile, Galimberti propone un’analisi lucida e coinvolgente, capace di intrecciare filosofia, psicoanalisi e attualità in un format scenico di forte impatto comunicativo.

La programmazione è cofinanziata dalla Regione Calabria nell’ambito dell’avviso pubblico dedicato alla distribuzione teatrale ed è realizzata con il contributo dell’Università della Calabria. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio del Comune di Rende e degli enti coinvolti.

Ultimi posti disponibili sulla piattaforma www.ticketone.it.

L’appuntamento con Umberto Galimberti chiuderà il cartellone di febbraio, aprendo la strada alla programmazione di marzo che vedrà protagonisti nomi di primo piano del panorama culturale e teatrale nazionale, tra cui Massimo Ghini, Maurizio Casagrande, Salvatore Aranzulla e Paolo Crepet.