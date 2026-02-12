Bencò Osteria Calabrese, la tradizionale cucina calabrese a Roma

Pasta fatta in casa, prodotti locali e vini calabresi: l’esperienza gastronomica di Bencò a Roma

Nel cuore di Roma, nel quartiere Prati, c’è un ristorante che porta la Calabria in tavola: Bencò Osteria Calabrese.

Bencò è il progetto di Manuel Bennardo che, insieme alla mamma Rosy, ha costruito una cucina identitaria a partire dalla memoria familiare e dai prodotti del territorio, portando a Roma una Calabria tradizionale e consapevole.

Bencò apre a fine gennaio 2020, poco tempo prima che la pandemia stravolga il settore della ristorazione.

In origine l’idea di Manuel era quella di proporre una cucina mediterranea di impronta contemporanea, costruita sulla precisione tecnica e guidata da un principio: la presenza costante di almeno un ingrediente calabrese in ogni piatto.

Dopo la chiusura forzata e la successiva riapertura, il progetto matura e trova una direzione più definita, fino all’ingresso nella Guida Michelin 2023 e 2024, riconoscimento che conferma la solidità del lavoro svolto.

Nel settembre 2024 il progetto trova la sua direzione definitiva, quando, dopo un restyling del locale, Bencò decide di puntare in modo dichiarato sulla cucina calabrese.

La cucina di Bencò cambia connotati, diventando profondamente familiare. Le ricette portano la firma di mamma Rosy, affiancata da altri tre cuochi, in un lavoro corale che restituisce identità ai piatti.

Il locale dispone di 45 coperti, inclusa una suggestiva saletta in cantina da 10 posti, e propone un menu che cambia stagionalmente, con qualche fuori menu mensile.

La proposta gastronomica di Bencò spazia dalla pasta fresca fatta in casa, alla pitta e ai taralli, fino a piatti più strutturati che raccontano la forza della tradizione calabrese: la stroncatura con alici, pomodori secchi, olive e mollica croccante, gli gnocchi con ragù di salsiccia e pecorino del Monte Poro e il baccalà impanato con purè di patate e cipolla di Tropea.

Tra gli antipasti spiccano la pitta con cipolla di Tropea caramellata e ’nduja e la zuppetta di fagiolo poverello bianco del Pollino, presidio Slow Food dal 2022, piatti che riportano alla memoria la Calabria agricola e contadina.

Bencò ha avuto un ruolo di primo piano durante l’edizione 2026 della manifestazione Beviamoci Sud, ospitando una cena dedicata alla presentazione della Doc Costa degli Dei, occasione in cui la cucina ha accompagnato e valorizzato i vini della denominazione attraverso un percorso gastronomico costruito per esaltarne personalità e territorio.

Nel bicchiere, la Calabria continua a raccontarsi attraverso una selezione di vini, tra etichette rappresentative e piccole realtà vitivinicole, con particolare attenzione ai vitigni autoctoni e ai produttori del territorio.

Per Manuel Bennardo, romano d’adozione ma originario di Rossano, Bencò rappresenta un progetto legato alle proprie radici, nato con l’obiettivo di valorizzare la Calabria attraverso i suoi prodotti e le sue tradizioni gastronomiche. Un modo concreto per raccontare una terra generosa e ricca di identità, portandone i sapori nel cuore della Capitale.

Bencò Osteria Calabrese si è così affermato come punto di riferimento per i calabresi fuori sede e per chi desidera scoprire una cucina tradizionale, capace di raccontare la Calabria in modo diretto e senza artifici, anche a distanza.

Fortuna Mazzeo