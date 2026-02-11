11 febbraio Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza: il diritto di conoscere, il coraggio di cambiare

L’11 febbraio non è soltanto una data è un momento di sospensione, un’occasione per guardare con attenzione ciò che spesso sfugge, per ascoltare ciò che il rumore del mondo tende a coprire. Celebrare la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza significa riconoscere, senza indulgere in facili celebrazioni, che la parità resta un obiettivo lontano. Nei laboratori, nelle aule universitarie, nei centri di ricerca, le donne continuano a farsi spazio, a reclamare il loro diritto di esistere come protagoniste del sapere, a tessere la trama di una conoscenza che non sia mutilata dalla sola prospettiva maschile.

Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015, questa giornata nasce da una verità apparentemente semplice, ma che tocca il cuore dei nostri pregiudizi più radicati: la scienza non può dirsi completa, né giusta, né efficace, se non è attraversata dalla voce femminile. Non si tratta di un gesto simbolico, di una cortesia formale è un atto di presa di coscienza, un interrogativo sulla struttura stessa della conoscenza. L’esclusione delle donne dai centri del sapere non è un dettaglio marginale è una ferita epistemica, una frattura che riduce la visione del mondo e impoverisce il futuro della ricerca.

I numeri, freddi e implacabili, raccontano questa frattura. A livello globale, un terzo dei ricercatori sono donne; nei settori più avanzati, nei laboratori che plasmano il futuro, dall’intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche, la loro presenza scende sotto il 20%. Non si tratta di mancanza di talento, né di passione. Si tratta di barriere invisibili ma potenti: stereotipi interiorizzati fin dall’infanzia, modelli di riferimento assenti, percorsi di carriera disegnati secondo schemi maschili, opportunità negate o rarefatte.

In Italia, nel 2023, solo il 16,8% delle giovani donne tra i 25 e i 34 anni ha una laurea STEM, contro il 37% degli uomini. Questi numeri non sono semplici cifre: raccontano esclusione, ostacoli invisibili, una scienza che cresce senza metà della prospettiva umana.

Questa giornata ci invita a riflettere su ciò che rimane invisibile: il talento femminile che contribuisce, innova, crea. La parità di genere non è un favore alle donne, è una condizione necessaria per la qualità stessa della conoscenza. La ricerca è un dialogo, un intreccio di esperienze, un tessere insieme punti di vista, quando metà dell’umanità resta marginale, il sapere diventa incompleto, fragile, mutilato.

Oggi la discriminazione non si manifesta più con leggi esplicite che vietano l’istruzione, ma con reti sottili di pregiudizio, culturale e istituzionale. Le ragazze interiorizzano l’idea che la creatività scientifica appartenga agli uomini; poche voci femminili emergono nei curricula, nei media, nei riconoscimenti e i meccanismi di selezione e finanziamento premiano chi ha visibilità, competitività, contatti. Tutto ciò riduce la permanenza e il riconoscimento delle scienziate, ostacolando la loro carriera.

Eppure, ci sono storie di resistenza e di innovazione. Scienziate che conducono progetti di frontiera, che sfidano la narrativa di una scienza esclusivamente maschile. Queste esperienze non sono anomalie: sono la prova che quando si abbattano le barriere strutturali, il contributo femminile diventa essenziale, arricchisce il sapere, moltiplica la capacità innovativa della comunità scientifica.

Celebrare l’11 febbraio significa guardare oltre le statistiche e gli slogan, significa comprendere che la parità di genere nella scienza è parte di una trasformazione culturale più ampia. La scuola, le istituzioni, gli spazi di lavoro, i media hanno la responsabilità di interrogarsi sui pregiudizi, di disegnare percorsi inclusivi, di sviluppare politiche strutturali di sostegno.

Per le donne e le ragazze che aspirano alla scienza, per tutte noi che vediamo nella conoscenza uno strumento di libertà, l’obiettivo non è solo maggiore rappresentanza: è un nuovo modello di sapere. Un sapere in cui la complementarietà delle esperienze diventa la vera fonte di progresso.

Perché una scienza che non include non è scienza.

E una scienza che non è donna non è completa.