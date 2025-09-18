Un meteorite atterra a Scalea: un frammento primordiale che ha visto nascere il Sole

SCALEA (CS) – Alcuni mesi fa, un meteorite è precipitato a Scalea, in Calabria, lungo la costa del Tirreno cosentino. La notizia è stata resa ufficiale soltanto ora, dopo la conclusione delle analisi effettuate a Firenze. L’annuncio è arrivato durante il Congresso Nazionale Congiunto della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia e della Società Geologica Italiana, in corso a Padova, per voce di Vanni Moggi Cecchi, mineralogista del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze.

Origini del meteorite: dalla fascia degli asteroidi

Secondo gli esperti, il frammento caduto nei pressi di Scalea appartiene alla categoria delle condriti ordinarie. Questo lo colloca inequivocabilmente nella fascia degli asteroidi, con un’età stimata pari a quella del Sistema Solare: circa 4,5 miliardi di anni.

«Il campione è un reperto primitivo, capace di rivelarci la composizione del Sistema Solare alle sue origini», ha spiegato Moggi Cecchi. Un frammento del meteorite, delle dimensioni di circa 7 per 4 centimetri e dal peso di 189 grammi, è stato sezionato e resterà custodito nel Museo di Storia Naturale di Firenze.

Un frammento che racconta la nascita del Sole

Alfonso Morelli, del gruppo Mistery Hunters, ha sottolineato la portata simbolica di questo ritrovamento:

«Stringere tra le mani questo sasso significa avere un pezzo di roccia che ha visto formarsi il Sole, la nascita dei pianeti e che ha vagato per miliardi di anni nello spazio, fino a terminare il suo viaggio sulle coste calabresi».

Scalea, tappa di un viaggiatore cosmico

Per un attimo, Scalea si è trasformata nella meta di un viaggiatore stellare. La caduta del meteorite non rappresenta solo un fatto scientifico, ma anche un’occasione per riflettere sul legame profondo che unisce la Terra al cosmo. Ogni meteorite è un richiamo alle nostre origini, non solo terrestri ma cosmiche, radicate nella polvere di stelle.

Ora il frammento resterà a Firenze, ma la città di Scalea entrerà nella mappa dei luoghi che hanno accolto una reliquia dell’alba dell’Universo. Dopo miliardi di anni trascorsi nello spazio, questo piccolo corpo celeste ha scelto la Calabria per raccontarci l’inizio della nostra storia. Negli ultimi cinque secoli in Italia sono stati catalogati soltanto 47 meteoriti: quello di Scalea rappresenta il 48esimo ritrovamento ufficiale.