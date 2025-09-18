Nuovo medico di base a Longobucco, CISL accoglie con favore l’avvio delle procedure

La CISL di Longobucco (CS) accoglie con favore la comunicazione inviata dal Distretto Sanitario Jonio Sud al Comune di Longobucco, a firma del dott. Giovanni Fraia, relativa al tema “Medico di Assistenza Primaria e avvio procedure per nuovo incarico nel Comune di Longobucco”.

La nostra organizzazione sindacale aveva già espresso forte preoccupazione per il rischio che la comunità potesse rimanere priva del medico di base e, conseguentemente, anche del servizio di guardia medica, lasciando il territorio con un solo medico attivo.

Prendiamo atto con soddisfazione che il Distretto Sanitario ha piena consapevolezza della delicatezza della situazione e dell’importanza di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria ai cittadini. Nella comunicazione si informa, infatti, dell’avvio di tutte le procedure amministrative necessarie per l’individuazione di un nuovo medico di assistenza primaria, con l’impegno a concludere l’iter nel più breve tempo possibile, al fine di limitare i disagi per la popolazione e assicurare la continuità del servizio sanitario territoriale.

La CISL ribadisce il proprio impegno affinché l’intero procedimento si svolga in tempi rapidi e senza ulteriori penalizzazioni per i servizi sanitari della nostra comunità, già fortemente provata da una situazione sanitaria precaria.