A Lamezia workshop di comunicazione eventi e ufficio stampa

LAMEZIA TERME (CZ) – E’ in programma a Lamezia Terme (Cz) il Workshop di comunicazione eventi e ufficio stampa, il laboratorio intensivo che si concentra sulla cura dei contenuti per la comunicazione, focalizzandosi sul lavoro di ufficio stampa e sulla costruzione di un piano promozionale che individui i mezzi e le strategie più appropriate a seconda del tipo di evento, del target di riferimento e del budget a disposizione.

Durante il workshop sarà possibile imparare a scegliere i canali più adeguati a comunicare un particolare libro, evento o manifestazione, quali parole utilizzare e su quali elementi porre l’accento. Impareremo, inoltre, che un post, una recensione, una intervista, la partecipazione a un festival possono aiutarci a fare crescere il nostro progetto.

Perché chi potrebbe essere interessato al nostro progetto deve assolutamente sapere, in un modo o nell’altro: dai giornalisti ai blogger, dai librai ai lettori, dai promotori culturali ai bibliotecari.

Nel corso del workshop verranno quindi trattata gli strumenti della comunicazione (il comunicato stampa, la newsletter, le schede stampa), a creare post e tweet originali e comprensibili a tutti, a divulgare in maniera corretta ed efficace il nostro progetto.



Data, orari e luogo



Il workshop si terrà sabato 29 febbraio nei seguenti orari: 10.00-13.00 e 15.00-19.00.

I lavori si svolgeranno nei locali del Sistema Bibliotecario Lametino in via G. Carducci, Lamezia Terme.

A chi è rivolto



Il workshop è aperto a studenti universitari e di scuole medie superiori, a professionisti, operatori culturali, giornalisti, librai e quanti volessero incrementare le proprie conoscenze nell’ambito della comunicazione e conseguire una valida esperienza a fini curriculari.

Il workshop è riservato a un numero massimo di 15 persone.





I formatori



Il workshop, nato in collaborazione con Sistema Bibliotecario Lametino e Rubbettino Editore, è a cura di Antonio Cavallaro (ufficio stampa Rubbettino), Daniela Lucia (esperta di editoria e giornalista) e Antonio Pagliuso (esperto di editoria e redattore Leggere libri e Piego di libri).

I scrizione e costi

Il prezzo di iscrizione al workshop è di 70,00 € con sconto del 20% riservato ai tesserati del Sistema Bibliotecario Lametino e studenti universitari e di scuole medie superiori che si iscriveranno entro il 1° febbraio 2020.

L’iscrizione si intende confermata al momento del versamento della quota di partecipazione. Bisognerà, inoltre, compilare il modulo di iscrizione scaricabile sul sito sblametino.it (dove è consultabile tutto il bando del workshop) o scrivendo a lablamezia@gmail.com.

Attestato

Al termine della giornata verrà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto dai formatori del workshop.