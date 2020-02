Coronavirus, l’Unical rinvia l’Open Day

RENDE (CS) – Prime misure anti-contagio anche all’Università della Calabria. «Per venire incontro alle esigenze delle scuole che stanno annullando la partecipazione a gite d’istruzione ed eventi come forma precauzionale in considerazione del fenomeno di diffusione del Coronavirus, l’Università della Calabria – si legge sul sito dell’Unical – ha deciso di rinviare l’Open Day previsto per mercoledì 26 febbraio e rivolto in particolare alle aspiranti matricole».

«Tutte le informazioni sul nuovo bando d’ammissione per l’anno accademico 2020/2021 – si legge ancora – saranno rese note sul portale e sui canali ufficiali dell’Ateneo».