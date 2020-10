Falcomatà bis: il sindaco di Reggio Calabria presenta la nuova Giunta

Incomincia una nuova avventura (bis) per il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che ha inaugurato la sua nuova giunta nello spazio antistante l’opera di Tresoldi sul lungomare di Reggio Calabria.

Giuseppe Falcomatà, esprime tutta la sua soddisfazione per una riconferma che non era affatto scontata. Il malcontento regna ormai da tempo in città, tra cumuli di spazzatura maleodoranti riversi per le strade, l’incuria di diversi quartieri e rubinetti senza una goccia d’acqua.

Ma Falcomatà non demorde: “Ho cercato di interpretare il sentimento di cambiamento nella discontinuità e la giunta è rinnovata per il 70%”, ha esordito.

Rimane un nodo sulla questione del vicesindaco che sarà esterno e presentato nei prossimi giorni.

«Ringrazio chi ha fatto parte del primo tempo, continueremo in quel solco cambiando le cose e correggendo le cose che abbiamo sbagliato». “Tutti abbiamo il dovere di scendere in campo – ha sottolineato – e nessuno potrà pensare di partecipare alla rivoluzione dal divano di casa sua”.

Ecco la nuova giunta comunale: Irene Calabrò alle finanze e attività produttive; Mariangela Cama Pianificazione urbana e sostenibile mobilità trasporti società partecipate; Rosanna Scopelliti cultura, turismo, scuola, legalità; Giuseppina Palmenta vanno sport, politiche di genere e giovanili, Europe direct; Rocco Albanese sarà assessore alle manutenzioni, politiche abitative e protezione civile; a Paolo Brunetti andranno ambiente e ciclo rifiuti verde pubblico e polizia municipale; Demetrio Delfino sarà assessore welfare e politiche della famiglia; Giovanni Muraca ai lavori pubblici, grandi opere e risorse comunitarie.